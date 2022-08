GATINEAU, QC, le 15 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé une aide supplémentaire du gouvernement du Canada afin de créer plus de 450 occasions de stages pour les nouveaux diplômés dans le cadre du programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes, offert en collaboration avec des employeurs du secteur des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) de l'environnement au Canada. Les jeunes stagiaires apportent créativité, nouvelles connaissances, passion et enthousiasme une fois en poste, et ils ont aussi l'occasion d'acquérir une expérience précieuse au sein de la population active.

Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes offre aux employeurs un financement pouvant atteindre 25 000 dollars à titre de subvention salariale, et jusqu'à 5 000 dollars pour soutenir des services, comme le développement des compétences, la formation et l'accessibilité à l'emploi, pour chaque stagiaire embauché. Les stagiaires acquerront une expérience pratique en travaillant à des projets environnementaux d'une durée de six à douze mois.

Les jeunes de 15 à 30 ans qui ont obtenu leur diplôme d'un établissement postsecondaire peuvent devenir des stagiaires dans le cadre de ce programme. Les intéressés peuvent visiter le site Web sur le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes afin de se renseigner davantage à propos du programme et du processus pour présenter une candidature à titre de stagiaire pour l'un des six agents de mise en œuvre.

Ce n'est que l'une des nombreuses initiatives du gouvernement du Canada pour aider les jeunes à acquérir de nouvelles compétences et à entrer sur le marché du travail. Ce programme est un complément aux programmes comme l'initiative d'apprentissage innovant intégré au travail, les possibilités de bénévolat pour les jeunes et le Service jeunesse Canada. Environnement et Changement climatique Canada mobilise également des jeunes Canadiens à titre de chefs de file de la lutte contre les changements climatiques par l'entremise du nouveau Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques. Les noms des membres du nouveau Conseil ont été dévoilés la semaine dernière.

Citations

« Le programme offre une occasion très intéressante tant pour les stagiaires que pour les employeurs. Pour bon nombre de nos jeunes, ces stages sont leur tout premier emploi après l'obtention de leur diplôme. En appuyant les jeunes dès aujourd'hui, nous pouvons nous assurer qu'ils ont des occasions d'acquérir l'expérience nécessaire pour renforcer la main-d'œuvre du Canada de demain tout en poursuivant nos objectifs vers un avenir carboneutre. Notre gouvernement s'assure de préparer un avenir plus vert, en créant une économie et une société plus fortes, plus durables et plus résilientes que jamais. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les investissements qui favorisent et qui créent de nouvelles possibilités pour permettre aux jeunes de faire une transition réussie vers le marché du travail sont essentiels pour l'avenir du Canada. Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes offre aux jeunes Canadiens de nouvelles occasions d'entrer sur le marché du travail, d'améliorer leurs compétences et d'acquérir une expérience précieuse. Nous allons toujours encourager les jeunes du Canada et investir dans leur avenir. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Le programme est mutuellement avantageux pour les employeurs et les stagiaires. Il est important à mes yeux car il permet aux nouveaux diplômés d'accéder à des carrières qui les intéressent. Il peut être très difficile de trouver des possibilités permettant d'acquérir de l'expérience pratique dans son domaine de travail, alors ce type de programme est extrêmement utile. »

- Helen Baulch, professeure agrégée de la School of Environment and Sustainability de l'Université de la Saskatchewan, organisme ayant déjà participé au programme

Faits en bref

Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes existe depuis vingt-cinq ans et a offert plus de 7 850 possibilités de stages au Canada . Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes est mis en œuvre par des organismes tiers indépendants (agents de mise en œuvre).

. Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes est mis en œuvre par des organismes tiers indépendants (agents de mise en œuvre). Les agents de mise en œuvre sont sélectionnés dans le cadre d'un appel de propositions. Les agents de mise en œuvre pour 2022-2023 sont BioTalent Canada, Clean Foundation (en anglais seulement), Collèges et instituts Canada , ECO Canada, Ressources humaines, industrie électrique du Canada et l'Association canadienne pour les Nations Unies.

, ECO Canada, Ressources humaines, industrie électrique du et l'Association canadienne pour les Nations Unies. Le financement fait partie d'un investissement de 109,3 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour trouver et conserver un emploi de qualité, notamment les jeunes qui pourraient faire face à des obstacles plus complexes à l'emploi et qui pourraient avoir été éloignés encore plus du marché du travail en raison de la pandémie.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]