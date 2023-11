Les avancements au niveau du démarrage, de la rapidité d'impression, du contrôle de la qualité, de la gestion des couleurs, des changements des médias et de l'entretien préventif rehaussent la capacité de production ainsi que le rendement du capital investi.



EXTON, PA, le 14 novembre 2023 /CNW/ - Ricoh USA, Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de l'appareil ProTM VC80000 de Ricoh. Grâce à cette nouvelle plateforme haute vitesse à jet d'encre alimentée par le Web, les fournisseurs de services d'impression peuvent obtenir une plus grande capacité de production automatisée, un contrôle de la qualité en circuit fermé ainsi que davantage de possibilités avancées d'intégration sur le terrain, le tout pour rehausser l'efficacité des activités et la diversité des applications.

L'appareil Pro VC80000 de Ricoh s'appuie sur le succès de l'appareil Pro™ VC70000 de Ricoh. Il a été conçu pour produire du publipostage de qualité exceptionnelle, des livres, des catalogues et des magazines en couleurs ainsi que des applications d'impression commerciale sur des médias couchés allant jusqu'à 300 g/m2. Sa famille unique d'outils liés aux logiciels et à l'équipement permet une plus grande automatisation de la production, un meilleur contrôle de la qualité et facilite les communications avec bon nombre de fonctionnalités d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et d'analyse de données, lesquelles garantissent des résultats prévisibles et reproductibles qui n'exigent que très peu d'intervention de la part des opérateurs.

Étant le plus petit appareil de sa catégorie, cet appareil est doté d'un outil permettant l'impression recto verso, mesurant moins de 32,8 pieds (10 mètres), de la plus récente génération d'encre et des plus récentes têtes d'impression à jet d'encre à température contrôlée. Cet appareil inaugure bon nombre de technologies révolutionnaires permettant d'atteindre une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp et une vitesse maximale de 492 pi/min (150 m/min), le tout permettant de rehausser la production de 50 %, comparativement aux presses des générations précédentes, et mettant l'accent sur l'optimisation de la productivité pour réduire le coût total de propriété (CTP). Voici des détails à l'égard de ces technologies :

Un démarrage plus rapide est permis par la nouvelle technologie de séchage « firefly ». Il s'agit d'une configuration novatrice de petits rouleaux chauffés qui amènent la presse à la bonne température en deux fois moins de temps qu'un système de séchage typique.

Le contrôle de la qualité de haut niveau ainsi qu'un numériseur Pro de Ricoh, d'abord offert de manière optionnelle avec l'appareil Pro VC70000, sont entièrement intégrés. Le numériseur surveille activement de nombreux aspects de la qualité des impressions et évalue le rendement de chaque tête en permettant à l'appareil Pro VC80000 d'apporter automatiquement et en temps réel des ajustements à la production des buses adjacentes pour corriger les problèmes liés aux buses. L'enregistrement des couleurs et des deux côtés des pages est automatiquement contrôlé et les corrections sont instantanément apportées.

Le logiciel Supervisor™ de Ricoh recueille et déchiffre les données opérationnelles issues du numériseur Pro de Ricoh et des autres appareils et logiciels d'impression de production y étant connectés, puis crée un aperçu sur un tableau de bord basé sur le Web au moyen des analyses produites par les outils de renseignements commerciaux dans le but d'optimiser l'utilisation et le fonctionnement des appareils.

Un spectrophotomètre permet de surveiller en temps réel la reproduction des couleurs et, ainsi, d'éliminer les corrections manuelles apportées aux images. Toutes les variations dans la production peuvent être repérées et les ajustements nécessaires peuvent être apportés rapidement.

La configuration hautement rapide et automatisée du papier permet d'utiliser un nouveau substrat, non enregistré dans la bibliothèque de médias, de manière optimale et en appuyant simplement sur un bouton. La fonctionnalité de démarrage intelligent permet d'effectuer une configuration automatique des appareils, sans devoir faire appel à un opérateur, pour que les appareils soient prêts avant le début des quarts de travail.

Les communications améliorées des fonctions de finition en ligne favorisent l'exécution efficace des solutions complexes et complètes. Le raccordement automatique des bandes est également compatible pour permettre une production constante.

Les fonctionnalités de communication intelligente servent de renseignements pour l'entretien et les améliorations du rendement. Les interventions de service nécessaires peuvent être prévues et les données recueillies peuvent contribuer à améliorer l'efficacité opérationnelle.

L'appareil Pro VC80000 de Ricoh est compatible avec le portefeuille diversifié de Ricoh comprenant des logiciels de plusieurs marques, y compris le logiciel TotalFlow™ Producer de Ricoh, une solution de logiciel-service qui automatise la soumission et la consolidation des tâches soumises au moyen de multiples sources au sein d'un tableau de bord sur le Web qui offre une visibilité de l'ensemble de la production, l'ajusteur automatique de couleur de Ricoh, qui permet une gestion précise des couleurs et des capacités de reproduction de couleur qui ne font pas appel à des spécialistes des couleurs ainsi que l'outil FusionPro®, qui gère tous les besoins de communications personnalisées et, ainsi, rehausse l'efficacité et optimise le rendement du capital investi.

Ces fonctions se sont révélées être la combinaison gagnante lors de l'installation pilote chez le Sattler Media Group, les spécialistes allemands de l'impression et du courrier. Christian Haneke, directeur de l'innovation et des solutions, explique : « le niveau d'automatisation atteint par l'appareil Pro VC80000 ainsi que sa capacité à produire des résultats de haute qualité 50 % plus rapidement que notre technologie actuelle transformeront comment la technologie à jet d'encre s'intègre à la planification de la production du Sattler Media Group. »

« Nos clients utilisant la technologie à jet d'encre à haute vitesse éprouvent des défis de production semblables, ils doivent avoir la capacité d'exécuter des commandes, à haute vitesse et dans des délais serrés, en plus d'être dotés d'outils qui leur permettent d'utiliser leurs presses de manière plus simple et efficace, explique Gavin Jordan-Smith, vice-président principal, directeur général et chef de la division de la stratégie des ventes mondiales et des ventes des communications graphiques de l'Amérique du Nord, Communications graphiques de Ricoh. L'appareil Pro VC80000 de Ricoh s'appuie sur les anciennes générations des appareils préférés de nos clients et témoigne de notre engagement à aider nos clients à surmonter leurs défis. Il établit de nouvelles normes d'automatisation et de renseignements axés sur les données dans le but de rehausser la productivité et les résultats exploitables de manière uniforme chez tous les opérateurs et pendant tous les quarts de travail. Suivant de près le lancement des presses à alimentation papier B2 ProTM Z75 et de l'appareil ProTM C9500, il consolide le statut de Ricoh en tant que chef de file du marché de l'impression de production. »

La presse à jet d'encre haute vitesse Pro VC80000 de Ricoh sera disponible au début de l'année 2024 aux États-Unis et au Canada.

Pour obtenir plus d'information, visitez la page suivante : https://www.ricoh-usa.com/VC80000-inkjet-launch.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur de services numériques ainsi que de solutions d'impression et d'imagerie conçues pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, sont à la portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2023, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,134 milliards de yens (environ 16,0 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent afin de laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.ricoh.com.

© 2023 Ricoh USA, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

