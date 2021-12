Conçu comme un appareil entièrement autonome, le tiiun de LG comporte deux tablettes qui peuvent contenir chacune jusqu'à six plateaux pour semences tout-en-un ainsi que trois différents types d'ensembles pour amorcer les semences. Chaque plateau pour semences comporte dix trous pour la germination des graines, permettant de cultiver simultanément une variété de légumes verts en seulement quatre à huit semaines, soit plus rapidement et avec moins de dégâts grâce à la magie de la technologie et au savoir-faire avancé de LG.

Lauréat du prix de l'innovation du CES 2022, le tiiun de LG a été récompensé pour sa technologie et sa conception novatrices, ainsi que pour les avantages uniques qu'il procure aux consommateurs. Ce système moderne de jardinage intelligent tire parti de l'expertise technologique de LG dans de nombreuses catégories d'appareils électroménagers et permet d'obtenir des résultats fiables et un processus de culture des plantes sans effort et largement automatisé, grâce à diverses technologies issues de décennies d'expertise acquise dans la conception de réfrigérateurs, de purificateurs d'eau et de systèmes de ventilation de pointe.

Utilisant le célèbre compresseur à inversion de LG, le système de contrôle flexible de la température ajuste précisément les conditions ambiantes à l'intérieur de l'appareil pour créer les conditions optimales nécessaires à la croissance organique. En plus du contrôle automatique de la température et de la lumière pour imiter le cycle naturel de la journée, le système de jardinage intelligent de LG fournit de l'eau huit fois par période de 24 heures, tandis que son système d'arrosage et de flux et reflux automatiques assure une circulation idéale de l'humidité, permettant aux semis de croître en santé et de produire des fleurs éclatantes.

La structure interne du tiiun de LG a été pensée pour optimiser l'efficacité de la photosynthèse, en amplifiant l'effet de la source lumineuse à DEL interne pour accélérer le processus de croissance. La porte transparente permet aux utilisateurs d'observer la croissance de leurs plantes, tandis que le dispositif d'étanchéité à l'air maintient une température interne constante et empêche les insectes indésirables d'entrer. Grâce à l'application mobile ThinQMC de LG, les utilisateurs peuvent surveiller à distance l'ensemble du processus de germination, vérifier ou modifier les paramètres et recevoir des notifications lorsque le réservoir d'eau doit être rempli.

Solution pratique pour une vie plus verte et plus saine à la maison, le tiiun de LG offre également une valeur ajoutée grâce à sa conception simple et élégante. S'harmonisant parfaitement avec tout style de décor intérieur, le tiiun est offert en deux couleurs élégantes et apaisantes : beige naturel et vert naturel.

« Le tiiun de LG est une solution pratique et commode pour les consommateurs occupés qui veulent profiter d'un mode de vie plus écologique et plus sain à la maison », explique Lyu Jae-cheol, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. « Élégant complément à la maison ou à l'appartement, notre système de jardinage intelligent rend la culture des herbes, des légumes verts feuillus et des fleurs amusante et simple, même pour ceux d'entre nous qui n'ont aucune expérience de jardinage. »

Le tiiun et le tiiun mini de LG seront présentés au kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2022, à partir du 5 janvier. Découvrez le tiiun de LG et d'autres appareils électroménagers novateurs dans la section Appareils électroménagers pour la maison de LG.

1 L'expression « vie verte » est utilisée uniquement dans le contexte de la plantation et de la culture.

2 Les semences des plateaux pour semences nécessaires sont vendues séparément. La variété des semences offertes peut varier selon le marché.

À propos de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

La société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions relatives aux maisons intelligentes, des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que des produits visionnaires, dont l'IA ThinQ de LG. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe et est déterminée à améliorer la qualité de vie et la santé des consommateurs en créant avec discernement des appareils pour la cuisine, des électroménagers et des solutions de climatisation et de chauffage et de purification de l'air. Combinés, ces produits offrent une commodité accrue, de superbes performances, un fonctionnement efficace et des avantages irréfutables pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez consulter le site www.LGnewsroom.com.

SOURCE LG Electronics Canada

