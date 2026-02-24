OTTAWA, ON, le 24 févr. 2026 /CNW/ - L'Observateur des technologies médias (OTM) publie aujourd'hui son rapport Aperçu des grandes tendances de l'automne 2025. Ce rapport brosse un portrait des tendances émergentes en matière de consommation médiatique au Canada, notamment la diffusion en continu, l'utilisation d'un deuxième écran et la popularité croissante des microvidéos.

La vidéo sur demande par abonnement (VSDA) demeure largement répandue : 77 % des foyers canadiens sont abonnés à au moins un service. Si les leaders du marché tels que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ dominent toujours, les comportements d'abonnement deviennent plus flexibles. En effet, 28 % des foyers s'abonnent pour visionner un contenu précis, puis se désabonnent une fois le visionnement terminé.

Le multitâche fait désormais partie intégrante de l'expérience de visionnement. Près du quart des internautes canadiens utilisent un second appareil presque chaque fois qu'ils regardent une vidéo, et 61 % le font quotidiennement. La majorité demeure toutefois attentive à l'écran principal, utilisant l'appareil secondaire pour consulter leurs courriels ou les réseaux sociaux plutôt que pour regarder une autre vidéo.

L'écoute de microvidéos verticales est également devenue une pratique courante. 72 % des internautes canadiens visionnent ce type de contenu sur des plateformes comme YouTube, Instagram et TikTok, les jeunes adultes étant les plus adeptes de ce format.

Le rapport Aperçu des grandes tendances, les rapports sur l'adoption des technologies médias des marchés anglophone et francophone et les dernières données de l'automne 2025 sont maintenant disponibles sur notre site web.

Webinaire de l'OTM -- 26 mars

L'OTM et Numeris tiendront un webinaire en direct le 26 mars afin de présenter ces résultats en détail et de démontrer comment leurs données peuvent soutenir la prise de décision dans l'industrie.

Liens pour s'inscrire :

Session en anglais (13 h 30 HE) : S'inscrire ici

S'inscrire ici Session en français (15 h 00 HE) : S'inscrire ici

