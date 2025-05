L'APCHQ salue la nomination de Gregor Robertson à titre de ministre fédéral du Logement et de l'Infrastructure

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) tient à féliciter chaleureusement le nouveau ministre fédéral du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Gregor Robertson.

« Alors que nous traversons une crise de l'habitation, le premier ministre Mark Carney et son équipe ont proposé, dans les dernières semaines, des mesures fortes pour y répondre. Dans ce contexte, l'industrie a des attentes élevées. L'APCHQ offre sa pleine collaboration au ministre Robertson et est impatiente de travailler avec lui et le gouvernement élu afin de mettre en action les gestes qui permettront de répondre adéquatement et avec force aux enjeux de l'habitation », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

L'APCHQ félicite également l'ensemble des personnes assermentées aujourd'hui au sein du nouveau Cabinet fédéral paritaire formé par le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, dont :

François- Philippe Champagne , ministre des Finances et du Revenu national ;

, ministre des Finances et du Revenu national ; Julie Dabrusin , ministre de l'Environnement et du Changement climatique ;

, ministre de l'Environnement et du Changement climatique ; Tim Hodgson , ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles ;

, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles ; Mélanie Joly , ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec ;

, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique pour les régions du Québec ; Steven MacKinnon , leader du gouvernement à la Chambre des communes ;

, leader du gouvernement à la Chambre des communes ; John Zerucelli , secrétaire d'État (Travail).

Rappelons que, lors de la campagne électorale, l'équipe libérale a pris plusieurs engagements en matière d'habitation. Ceux-ci s'inscrivent directement dans la continuité des recommandations portées depuis de nombreux mois par l'APCHQ et des orientations mises de l'avant par l'APCHQ et ses partenaires en habitation, présentées au sein même de leur plateforme fédérale. Parmi ceux-ci, mentionnons :

L'augmentation de l'activité dans la construction résidentielle, avec l'objectif de construire 500 000 nouveaux logements par an;

L'élimination de la taxe sur les produits et services (TPS) à l'achat d'une première propriété d'une valeur allant jusqu'à 1 million de dollars;

L'accélération des processus d'approbation afin de réduire la bureaucratie, les restrictions de zonage et les autres formalités;

La stimulation d'une nouvelle industrie de la construction, axée sur l'innovation.

