RICHMOND HILL, ON, le 28 juin 2021 /CNW/ - L'année scolaire tire à sa fin, mais Bureau en Gros aide les enfants et les familles à se plonger dans un été amusant avec le lancement de son camp d'été et de son Guide d'activités d'été pour enfants. Organisé dans le cadre du programme virtuel Sous les projecteurs de Bureau en Gros, le camp d'été Bureau en Gros permettra aux enfants d'apprendre et de faire preuve de créativité tout l'été grâce à des événements en direct et à des activités de bricolage.

De retour pour une deuxième année, le camp d'été Bureau en Gros offre aux jeunes esprits une expérience d'apprentissage pratique en direct par l'intermédiaire de son programme virtuel Sous les projecteurs. Des conférenciers du camp animeront des séances interactives et stimulantes pour les enfants, axées sur l'apprentissage de la programmation, de l'artisanat, de la science et plus encore. De plus, le Guide d'activités d'été pour les enfants fournit des idées et de l'inspiration pour aider à stimuler la créativité des enfants tout au long de l'été, avec des œuvres d'art et d'artisanat, des trousses d'activités, des jeux de STIAM, des cahiers d'exercices, et bien plus.

« Alors que l'année scolaire tire à sa fin, de nombreux parents sont à la recherche d'activités pour divertir leurs enfants tout au long de l'été », a déclaré David Boone, PDG de Bureau en Gros. « Le Guide d'activités d'été pour les enfants et le camp d'été Bureau en Gros peuvent aider les enfants à continuer d'apprendre et de créer pendant leur congé et garantir aux parents qu'ils ont des ressources de confiance pour aider leur marmaille à s'épanouir tout au long de la belle saison. »

Les ateliers du camp d'été Sous les projecteurs commencent le 7 juillet, et de nouveaux ateliers ont lieu tous les mercredis jusqu'au 25 août. L'inscription est gratuite et les activités sur demande sont accessibles à bureauengros.com/campdeteBEG. Le programme du camp d'été Sous les projecteurs comprend :

Les 7 juillet et 4 août, Apprendre à coder avec Minecraft : Participez à l'Heure de Code Minecraft avec Microsoft

Les 14 juillet et 11 août, Artistes débutants! Dessinons ensemble : Paysages en plein air à l'aquarelle avec la Derwent Academy.

Les 14 juillet et 11 août, Art et artisanat, Créer, jouer et apprendre : « Amusement floral » : une leçon d'art inspirée des tournesols de van Gogh.

Les 21 juillet et 18 août, Expériences d'éruptions volcaniques : Explorez les sciences de la Terre avec National Geographic.

Les 28 juillet et 25 août, Appel à tous les artistes! Dessinons ensemble : Apprenez l'illustration simplifiée à l'encre et à l'aquarelle avec Jon Shaw :

Programme de santé et sécurité en magasin Magasinez en sécuritéMC :

Afin de maintenir un environnement de travail et de magasinage sûrs pour les employés et les clients, les magasins Bureau en Gros continuent de respecter leur programme Magasinez en sécuritéMC. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, la désinfection au cours de la journée, le port du masque, les stations sanitaires et l'application « Magasinez en sécurité », qui permet aux clients de faire la file virtuellement pendant les heures de pointe.

