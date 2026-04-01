Intact Assurance propose aux propriétaires des mesures rapides pour renforcer la prévention des inondations cette saison

TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - La plupart des Canadiens ne sont pas préoccupés par les inondations, même si la plupart des grandes villes y sont confrontées. Les résultats d'un nouveau sondage national1 indiquent que 62 % des Canadiens ne craignent pas de subir des inondations dans leur maison ou leur collectivité, même si 80 % des grandes villes canadiennes sont partiellement construites sur des plaines inondables ou à proximité2, et que les inondations sont le danger naturel le plus fréquent et le plus coûteux au pays. Le dégel printanier accélérant les risques d'inondation, Intact Assurance donne des astuces pratiques et faciles à mettre en œuvre aux Canadiens pour les aider à se préparer dès maintenant et à réduire leur exposition.

« Compte tenu du rythme effréné du quotidien, nous sommes conscients que les gens ont bien d'autres choses à se préoccuper que les inondations, et que bon nombre d'entre eux croient que cela ne leur arrivera jamais. Mais avec autant de grandes villes canadiennes situées dans des plaines inondables ou près de celles-ci, un peu de préparation peut s'avérer très utile. Des mesures simples, comme nettoyer les gouttières ou tester votre pompe de puisard, peuvent aider à protéger ce qui compte le plus. Avec ToujoursIntact.ca, nous transformons une orientation fiable en mesures simples et quotidiennes afin que les Canadiens se sentent plus confiants avant la prochaine grande pluie ou fonte de neige », déclare Mel Wright, vice-présidente et responsable du programme de prévention « Toujours Intact » d'Intact Assurance.

Passez à l'action : astuces de prévention des inondations pour aider à protéger votre maison

La fonte rapide de la neige et la pluie peuvent saturer les gouttières et les drains obstrués, entraînant une accumulation d'eau près des fondations, des infiltrations dans les maisons et des dommages coûteux. Quelques mesures préventives peuvent réduire considérablement les risques.

Meilleures astuces de prévention :

Enlevez les débris des gouttières, des descentes pluviales et des égouts pluviaux pour que l'eau puisse circuler librement.

Assurez-vous que l'eau s'écoule à au moins deux mètres de votre fondation.

Pelletez la neige à au moins un ou deux mètres de la fondation et corrigez le drainage pour éviter la formation de flaques.

Enlevez la neige et la glace des margelles de fenêtre du sous-sol et des drains extérieurs.

Testez la pompe de puisard ou installez-en une.

Nettoyez le clapet anti-retour ou installez-en un.

Déplacez les objets de valeur et les articles importants du plancher du sous-sol et/ou rangez-les dans des contenants étanches, si possible.

Si une évacuation est recommandée en raison des risques d'inondation :

Fermez la valve d'entrée d'eau principale si vous pouvez le faire en toute sécurité.

Prenez des photos ou des vidéos de chaque pièce à des fins d'assurance.

Apportez vos documents d'assurance, vos pièces d'identité, vos cartes d'assurance maladie, vos médicaments et un chargeur de téléphone.

Placez les documents importants et les objets de valeur dans un sac étanche et scellé. Évitez de marcher ou de conduire dans les eaux de crue.

Toujours Intact

En 2025, Intact a lancé un programme de prévention à l'échelle nationale appelé Toujours Intact . Le programme offre un éventail d'outils, de solutions et d'astuces pratiques pour aider les Canadiens à protéger leurs propriétés. Grâce à de nombreuses astuces éprouvées et faciles à mettre en œuvre, les propriétaires peuvent prendre des mesures proactives pour aider à prévenir ou à réduire les dommages causés par les conditions météorologiques extrêmes.

L'application Jiffy, qui aide les propriétaires à protéger leur maison

Avec 20 % des Canadiens indiquant « la difficulté de trouver des entrepreneurs fiables » comme l'un des trois principaux obstacles à la prise de mesures supplémentaires pour protéger leur maison contre les conditions météorologiques extrêmes, l'accès à des professionnels de confiance constitue un défi de taille. Jiffy aide les propriétaires à gérer l'entretien saisonnier et à rendre leur maison plus résistante aux intempéries, en les mettant en contact avec des experts qualifiés pour des services d'entretien et de réparation résidentiels sur demande. Jiffy exerce actuellement ses activités dans la région du Grand Toronto (RGT), à Ottawa, à Calgary, à Vancouver, à Edmonton et à Montréal.

Pour obtenir d'autres astuces de prévention et des aide-mémoire pour chaque saison, consultez toujoursintact.ca.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.

______________________ 1 D'après les résultats d'un sondage Léger commandé par Intact Corporation financière et réalisé du 13 au 16 mars 2026 auprès de 1 639 Canadiens âgés de plus de 18 ans. Les résultats ont été pondérés pour assurer la représentativité selon le sexe, l'âge, la région, la langue et la composition du ménage. À des fins de comparaison, un échantillon de probabilité de cette taille donne une marge d'erreur ne dépassant pas ±2,43 % (19 fois sur 20). 2 « Pourquoi se préparer aux inondations », Gouvernement du Canada, 23 mars 2026.

SOURCE Intact Corporation financière

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