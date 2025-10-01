L'ancien pensionnat d'Assiniboia, un établissement financé par le gouvernement fédéral, est en activité à Winnipeg, au Manitoba, de 1958 à 1973. Dans le cadre de la politique gouvernementale d'assimilation forcée, le système des pensionnats a retiré les enfants autochtones de leur famille et de leur communauté, les privant non seulement de leurs traditions, de leur langue et de leur culture, mais les exposant également à de graves préjudices, voire à la mort. Le système est imposé aux Peuples Autochtones dans le but de détruire leurs riches cultures et identités et d'annihiler leur histoire. En 2015, la Commission de vérité et réconciliation qualifie la politique des pensionnats de génocide culturel.

Le pensionnat d'Assiniboia est fondé en 1958 lorsque les Oblats de Marie Immaculée transforment un bâtiment existant en une école secondaire. À l'origine un foyer pour enfants, le bâtiment construit en 1915 sert ultérieurement d'hôpital pour les anciens combattants avant d'être converti en pensionnat. Un directeur oblat voit à l'administration de l'école et les Sœurs Grises de Montréal y assurent la supervision quotidienne. Malgré des travaux de rénovation effectués, les inspections du bâtiment faites par le gouvernement dans les années 1960 révèlent que l'installation est surpeuplée et inadéquate, ce qui soulève de vives inquiétudes en matière de sécurité-incendie, d'hygiène et de ventilation.

Le pensionnat d'Assiniboia ferme ses portes en 1973 et, aujourd'hui, les récits des Survivants contribuent au processus de vérité, de réconciliation et de commémoration qui s'opère actuellement au Canada. Afin de rendre hommage aux Survivants, l'Assiniboia Residential School Legacy Group érige, en 2022, un monument commémoratif et installe des panneaux d'interprétation près de l'ancien pensionnat, créant ainsi un espace qui sert également de lieu de rassemblement.

Par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le gouvernement du Canada commémore les personnages, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes ainsi que les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de commémoration repose en grande partie sur des nominations publiques. À ce jour, plus de 2 270 désignations ont été faites.

En cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation, les Canadiennes et les Canadiens de tout le pays prennent le temps de réfléchir à cette histoire tragique, de reconnaître le passé, d'honorer les enfants disparus et d'admirer la force et la résilience extraordinaires des survivants et de tous les peuples autochtones. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que les voix des peuples autochtones soient entendues et que cette histoire ne soit jamais oubliée.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous rendons hommage aux survivants des pensionnats, ainsi qu'à tous les enfants disparus et à leurs familles. Ces plaques commémorent l'histoire tragique de l'ancien pensionnat d'Assiniboia et l'héritage de tous les pensionnats du Canada. Ces vérités douloureuses nous rappellent combien il est important de marcher main dans la main sur le chemin commun de la réconciliation. J'encourage toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à s'informer sur les incidences à long terme des pensionnats, alors que nous continuons à travailler avec les communautés autochtones d'un bout à l'autre du pays sur la voie de la vérité et de la réconciliation. »

« Je suis vraiment honoré et reconnaissant de participer à l'inauguration d'aujourd'hui. Nos parents et nos ancêtres sont habités d'un esprit de feu. Ce feu leur a donné la force, la résilience et l'amour nécessaires pour supporter la douleur et les injustices alors qu'ils étaient déracinés et forcés de fréquenter les pensionnats. C'est grâce à leur courage et à leur force que nous sommes encore là. Aujourd'hui, à l'instar de Parcs Canada, nous rendons hommage à tous les membres de nos familles qui ont fréquenté le pensionnat d'Assiniboia entre 1958 et 1973. Ces plaques symbolisent notre vérité, dans l'espoir que l'histoire ne se répétera pas. »

Assiniboia est le premier pensionnat urbain de niveau secondaire au Manitoba destiné aux jeunes autochtones. En activité pendant 15 ans, il est fréquenté par plus de 1 025 élèves de quelque 85 communautés du Manitoba, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario et du Québec.

Au nom des Survivants et de leurs descendants, la directrice générale de l'Assiniboia Residential School Legacy Group demande que le pensionnat soit commémoré dans le cadre de l'événement historique national du système des pensionnats autochtones, lequel a été désigné en 2019.

Le texte de la plaque commémorative présenté à la Commission des lieux et des monuments historiques est le fruit de la collaboration entre l'Assiniboia Residential School Legacy Group et Parcs Canada.

Le texte des plaques est rédigé dans les langues suivantes : anishinaabemowin, anishininimowin, cri, dakota et déné, déné, anglais et français. Les langues autochtones reflètent les langues parlées par les enfants qui ont fréquenté l'école.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. Avec la participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiennes et Canadiens.

La grande majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada le sont par des membres du public. Pour plus d'information sur la Commission et sur la façon de soumettre une candidature, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

