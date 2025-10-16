« Valorise l'essor de l'industrie canadienne de l'investissement »

TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a dévoilé son nouveau slogan : « Valorise l'essor de l'industrie canadienne de l'investissement », lors de sa Conférence annuelle sur le leadership 2025 qui s'est tenue cette semaine à Toronto. Cette annonce est la dernière étape du processus de modification de la marque de l'Association, anciennement connue sous le nom d'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC), qui a été renommée Association des marchés de valeurs et des investissements plus tôt cette année. Le slogan reflète la mission de l'AMVI et son engagement à stimuler la croissance économique, à favoriser l'innovation et à créer de meilleures occasions pour l'ensemble des Canadiens.

Le nouveau slogan, annoncé par Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'AMVI, en présence des membres, des partenaires et des dirigeants du secteur réunis pour la Conférence annuelle sur le leadership, est une étape importante dans le parcours transformateur de l'AMVI. « Valoriser l'essor n'est pas qu'un slogan. C'est une orientation définie par nos membres et il s'agit de notre raison d'être », a déclaré M. Mitchell. « À l'AMVI, nous utilisons la force de notre long historique pour soutenir un secteur des placements florissant et résilient. Ensemble, nos membres supervisent un actif de plus de 4 000 milliards de dollars, desservent plus de 20 millions d'investisseurs et contribuent de façon notable à la prospérité économique du Canada. »

Lors de la conférence, M. Mitchell a présenté une vidéo présentant l'avis de chefs de file du secteur des placements sur ce qu'est un secteur prospère. Pour reprendre leurs mots, un tel secteur doit être agile, avant-gardiste, transparent, dynamique, novateur, axé sur les solutions, centré sur la clientèle et accessible à l'ensemble des Canadiens.

Le mandat de l'AMVI a été modifié pour inclure le soutien aux marchés des capitaux, à la gestion de patrimoine et à la gestion d'actifs, ce qui fait de l'Association la voix unifiée du secteur des placements au Canada. Grâce à son leadership éclairé, à sa défense proactive des intérêts du secteur et à ses analyses fondées sur des données, l'AMVI s'attaque aux problèmes les plus pressants auxquels font face les gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de patrimoine et les participants aux marchés des capitaux.

« À mesure que le secteur canadien des placements continue d'évoluer, l'AMVI s'engage à travailler avec ses membres, les organismes de réglementation et les décideurs pour bâtir un secteur résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme », a déclaré M. Mitchell.

L'AMVI valorise l'essor de l'industrie canadienne de l'investissement. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés des capitaux et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

