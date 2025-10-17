TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a annoncé aujourd'hui la composition de son conseil d'administration pour 2025-2026. Lors de son assemblée annuelle cette semaine, les membres ont élu Bill Packham, président et chef de la direction, Aviso, à la présidence du conseil pour un mandat de deux ans.

« Je suis honoré d'assumer la présidence de l'AMVI, alors que notre industrie continue de réagir et de s'adapter à l'évolution de la conjoncture économique et sociopolitique, a déclaré M. Packham. En tant qu'association axée sur ses membres, la transformation de l'AMVI cette année a été essentielle pour tenir compte des changements importants dans l'ensemble du secteur des placements, tout en collaborant avec les principales parties prenantes. »

L'AMVI remercie également Judy Goldring, chef de la direction de Placements AGF, pour son leadership et son soutien exceptionnels à titre de présidente au cours des deux dernières années.

De plus, l'AMVI est heureuse d'annoncer que Neal Kerr, chef de Gestion mondiale d'actifs Scotia et de Gestion d'actifs 1832, demeure à son poste de vice-président.

Voici la liste complète des membres du conseil d'administration de l'AMVI pour 2025-2026 :

Bill Packham (président), président et chef de la direction, Aviso

Neal Kerr (vice-président), chef, Gestion mondiale d'actifs Scotia et président, Gestion d'actifs 1832 L.P.

Judy Goldring (ancienne présidente), chef de la direction, Placements AGF

Rick Headrick, président, Capital International Asset Management (Canada)

Roger Casgrain, vice-président principal, Casgrain & Compagnie Limitée

Sam Febbraro, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine, Canada Vie

Scott Sullivan, directeur et chef, Secteur d'activité canadien, Edward Jones

Doce Tomic, président du conseil et président, Gestion de patrimoine Worldsource inc.

Karl Wildi, directeur général et vice-président, Marchés des capitaux CIBC, CIBC

Kathleen C. Bock, responsable de Vanguard pour les Amériques et directrice générale, Vanguard Canada

Chris Boyle, vice-président principal, chef des partenariats mondiaux institutionnels, stratégiques et de courtage, Placements Mackenzie

Marie Brault, vice-présidente, Gouvernance, Investissements et Affaires juridiques BNI, Banque Nationale du Canada.

Sian Burgess, vice-présidente principale, Supervision des fonds, Fidelity Investments Canada s.r.i.

Bill Charles, président et chef de la direction, Placements mondiaux Maxfin

Nelson Cheng, chef de la direction, Sterling Mutuals

Jordy Chilcott, coprésident et cochef de la direction, Gestion de placements Manuvie, Canada

Adam Elliott, président et chef de la direction, iA Gestion privée de patrimoine

Maxime Gauthier, chef de la direction et chef de la conformité, Mérici Services Financiers

Peter Intraligi, chef de l'exploitation, BMO Gestion mondiale d'actifs

Carol Lynde, présidente et chef de la direction, Gestionnaires d'actifs Bridgehouse

Jason MacKay, chef, Relations avec les intermédiaires de gestion de patrimoine, Invesco Canada

Jason McIntyre, vice-président, Gestion de patrimoine et chef de la distribution aux particuliers, Gestion de Placements TD

Karen McNally, vice-présidente et chef des solutions de placement, RBC Gestion mondiale d'actifs

Éric-Olivier Savoie, président et chef de la direction, Banque Nationale Investissements

Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada.

Dennis Tew, chef des ventes nationales, Société de Placements Franklin Templeton

Greg Tsagogeorgas, vice-président principal et cochef de PIMCO Canada

Cette semaine, l'AMVI a également tenu sa conférence annuelle sur le leadership - l'événement de réseautage et d'information de premier plan pour le secteur canadien des valeurs mobilières et des placements.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements fait prospérer le secteur des placements au Canada. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs et les marchés financiers canadiens. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

