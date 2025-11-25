L'AMF sollicite des candidatures en vue de pourvoir deux postes au sein du Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) lance un appel de candidatures afin de pourvoir deux postes vacants au sein du Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers (Conseil) et de constituer une banque de candidatures en vue de prochaines nominations à l'échéance du terme des mandats en cours.

Mandat du Conseil

Le Conseil a pour mission de faire valoir l'opinion des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers (consommateurs) auprès de l'AMF. Dans le cadre de sa mission, le Conseil :

commente les politiques, règles, lignes directrices et autres publications de l'AMF, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet sur les consommateurs;

fait à l'AMF les recommandations qu'il estime utiles à l'égard des publications identifiées et analysées;

fait part à l'AMF de ses observations et de ses recommandations relatives à tout sujet concernant les consommateurs.

Profil des membres recherchés

Le Conseil est composé d'au moins cinq et d'au plus neuf membres issus de divers secteurs ou professions et témoignant d'un intérêt particulier eu égard à la défense et à la promotion des droits des consommateurs ou des personnes en situation de vulnérabilité.

Afin de pourvoir les postes vacants, l'AMF recherche des candidatures de personnes qui se démarquent par leur expertise et leur maîtrise des enjeux dans les domaines suivants :

Éducation et littératie financière;

Défense des droits des consommateurs;

Protection des personnes en situation de vulnérabilité;

Mécanismes de distribution des produits et services financiers;

Communication.

Pour répondre aux besoins futurs du Conseil, l'AMF souhaite aussi recevoir des candidatures satisfaisant à une combinaison des critères généraux de sélection suivants :

Posséder une bonne compréhension générale du secteur financier;

Posséder une bonne compréhension générale de la mission de l'AMF;

Posséder des compétences particulières qui aideront le Conseil à remplir sa mission;

Ne pas occuper un emploi ou une charge, ou exercer une fonction qui est susceptible de mettre en conflit, directement ou indirectement, son intérêt personnel et ses devoirs et fonctions à titre de membre du Conseil.

Les membres sont invités à siéger au Conseil pour un mandat initial d'au plus trois ans. Ce mandat peut être reconduit deux fois tel que prévu à la Loi sur l'encadrement du secteur financier et selon des modalités déterminées par l'AMF. Les membres du Conseil sont appelés à se réunir au moins une fois par trimestre et au plus 12 fois par année. Historiquement, le nombre de séances a été de cinq ou six par année. La fréquence et la durée de ces séances peuvent varier selon les sujets d'actualité, les initiatives ou les projets en cours.

Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés. Ils ont par ailleurs droit au remboursement des dépenses autorisées dans l'exercice de leurs fonctions.

Appel de candidatures

Les personnes intéressées sont invitées à consulter l'appel de candidatures et à soumettre leur candidature par écrit, en transmettant leur curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre mettant en relief leur domaine de spécialisation, leur expérience pertinente et leur motivation à joindre le Conseil. La date limite pour poser sa candidature est le 24 décembre 2025.

L'AMF valorise la diversité au sein de ses diverses instances et encourage toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature.

