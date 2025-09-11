MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) rendent public leur rapport découlant de l'Exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques (ENASC), auquel ont participé plus de 250 institutions financières à travers le Canada.

Selon les conclusions de l'ENASC, même si les risques financiers liés au climat ne constituent pas une menace immédiate, ils pourraient s'aggraver à long terme et exposer le secteur financier à des vulnérabilités. Conséquemment, les institutions doivent rehausser leurs capacités en matière de données et de modélisation afin de soutenir des analyses plus ciblées et d'intégrer le risque climatique dans leurs processus décisionnels fondamentaux.

« Le renforcement des méthodes de mesure, d'évaluation et de gestion des risques financiers liés au climat est essentiel pour maintenir la confiance dans le système financier », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'AMF. « La poursuite des efforts dans ce domaine contribuera à préserver la stabilité financière et à accroître la résilience des institutions financières face à l'évolution des défis climatiques », a-t-il ajouté.

« L'ENASC a constitué une avancée importante dans la progression des pratiques de gestion des risques climatiques des institutions financières. La version finale du rapport sur l'ENASC démontre l'immense utilité que peut avoir une analyse fondée sur des données pour comprendre les risques climatiques », a déclaré Peter Routledge, surintendant du BSIF. « Je tiens à remercier l'AMF pour sa collaboration qui a permis d'élargir la participation et d'approfondir nos observations. Ensemble, nous jetons les bases d'un système financier canadien plus résilient. »

L'AMF et le BSIF intégreront les conclusions du présent rapport à leurs attentes en matière de surveillance et à leurs orientations en matière de gestion des risques. Les travaux futurs porteront sur l'évaluation de la capacité des institutions financières à mesurer et à évaluer adéquatement les risques financiers liés aux catastrophes et aux changements climatiques au moyen d'approches robustes et fondées sur les données.

Exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques

Rappelons qu'en 2024, le BSIF a mené en collaboration avec l'AMF l'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques suivant trois objectifs. Le premier visait à améliorer la compréhension qu'ont les acteurs du secteur financier des risques financiers liés au climat. Le second consistait à renforcer le développement des capacités de mesure des risques climatiques. Enfin, l'ENASC devait fournir une vue d'ensemble normalisée et comparable des risques physiques et de transition pour la vaste majorité des institutions financières sous réglementation fédérale ou québécoise.

L'ENASC a permis de rehausser efficacement la capacité des institutions financières à identifier, évaluer et quantifier les risques liés au climat à l'aide de cadres et de méthodologies standardisés. Pour plusieurs d'entre elles, il s'agissait de leur première expérience d'une telle évaluation, ce qui a confirmé la valeur et la pertinence de l'exercice.

