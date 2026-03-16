L'AMF annonce la composition du nouveau comité consultatif sur la transformation numérique

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - En novembre 2025, l'Autorité des marchés financiers (AMF) annonçait la mise sur pied du comité consultatif sur la transformation numérique (CCTN) et lançait un appel de candidatures. Après un processus de sélection rigoureux, l'AMF annonce la nomination des 15 personnes qui siègeront à titre d'experts au sein du comité.

Les cinq personnes suivantes sont nommées pour un mandat de deux ans :

Simon Dandavino, vice-président adjoint, Fintech et innovations technologiques, Finance Montréal;

Laure Fouin, avocate générale associée, Coinbase;

Didier Lavallée, chef de la direction, Tetra Trust;

Marie-Chantal Leduc, conseillère stratégique, PNR;

Véronique Tremblay, directrice de la pratique, éthique et gouvernance de l'IA, Videns.

Les dix personnes suivantes sont nommées pour un mandat de trois ans :

Noah Billick, associé, Renno & Co;

John Cambareri, directeur, Fonctions règlementaires principales, Bourse de Montréal;

Brigitte Dauphin, première directrice principale, Livraison de services TI, Industrielle Alliance;

Louise Davey, présidente, LDIQ;

Marie-Pierre Habas-Gerard, leader du Campus IA, Afi U. École des organisations;

Olivier Hirspieler, chef de l'architecture d'entreprise, Mouvement Desjardins;

Antoine Jean, lead et conseiller juridique sénior, Banque Nationale du Canada;

Michael Légaré, vice-président Numérique, Beneva;

Mada Liyous, cheffe d'équipe, Affaires juridiques, Shakepay;

Félicia Yifan Jin, avocate, Fasken.

Mandat du comité

Le CCTN est un forum de discussion entre l'AMF et des experts du domaine de la transformation numérique. Le CCTN aura pour mandat entre autres de contribuer à l'identification et à l'analyse des tendances et enjeux liés à l'utilisation des technologies dans le secteur financier. Il sera également invité à commenter les initiatives et les projets réglementaires mis de l'avant par l'AMF ou d'autres autorités réglementaires en lien avec l'encadrement de la transformation numérique.

À propos de l'AMF

En tant que régulateur, l'AMF agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

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SOURCE Autorité des Marchés financiers