MONTRÉAL et TORONTO et PARIS, le 20 avril 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF Québec), la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) et l'Autorité des marchés financiers de France (AMF France) ont conclu un accord visant à soutenir la cotation croisée (ou intercotation) initiale de valeurs mobilières sur une bourse, au moyen d'un prospectus, au Canada et en France en instaurant une nouvelle coopération qui facilitera le dialogue et l'échange d'informations entre les autorités en valeurs mobilières des deux pays.

Grant Vingoe (CVMO), Marie-Anne Barbat-Layani (AMF France) et Yves Ouellet (AMF Québec) (Groupe CNW/Autorité des Marchés financiers)

« Les marchés des capitaux du Canada connaissent une période de bouleversements rapides en raison de l'incertitude économique mondiale », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'AMF Québec. « Dans ce contexte, l'AMF Québec et la CVMO continuent d'appuyer la compétitivité de ces marchés, comme les Autorités canadiennes en valeurs mobilières s'y sont engagées en avril 2025. »

« La coopération et l'échange d'informations entre pays sont importants pour faciliter la réglementation des émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur plusieurs marchés », a poursuivi Grant Vingoe, chef de la direction de la CVMO. « Cet accord constitue un autre moyen de soutenir les émetteurs canadiens et de leur ouvrir de nouvelles possibilités. »

« Ces dernières années, l'AMF France a démontré sa capacité à soutenir l'attractivité des marchés des capitaux français, qui est l'une de nos grandes priorités stratégiques », a affirmé Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'AMF France. « Nous poursuivons cette ambition en défendant la vision française d'un système financier intègre, résilient, innovant et compétitif, attentif à la protection des investisseurs et tourné vers le financement de l'économie. Cet accord est très important et confirme la compétitivité de la Place de Paris, comme les excellentes relations avec nos collègues canadiens de l'AMF Québec et de la CVMO. »

En vertu de l'accord, les sociétés canadiennes et françaises qui cherchent à obtenir la cotation croisée de leurs valeurs mobilières en France et au Canada par voie de prospectus seront tenues de se conformer aux obligations réglementaires des deux pays de même qu'aux règles applicables des bourses. Si l'accord ne prévoit pas d'allégement réglementaire, il permettra néanmoins à ces sociétés de bénéficier d'un soutien et d'une assistance accrus de l'AMF Québec, de la CVMO et de l'AMF France tout au long du processus d'examen du prospectus.

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En tant qu'organisme de réglementation, l'AMF agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'AMF.

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SOURCE Autorité des Marchés financiers