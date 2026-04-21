Communication d'informations privilégiées - Le TMF sanctionne Jonathan Gagné

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le 15 avril 2026, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a entériné un accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers (AMF) et Jonathan Gagné relativement à la communication d'informations privilégiées reliées aux titres d'un émetteur.

Contexte

À l'été et à l'automne 2023, Jonathan Gagné, un ingénieur, était administrateur de la société Ressources Minières Vanstar inc. (VSR), alors un émetteur assujetti. En parallèle, il travaillait également pour une société minière dont le directeur général était Éric Lamontagne1.

Pendant cette même période, VSR menait une révision stratégique visant à améliorer sa valeur, laquelle a culminé avec l'acquisition de VSR par IAMGOLD Corporation (IMG) annoncée publiquement le 5 décembre 2023.

Admissions et manquements

Dans le cadre de l'accord, M. Gagné a admis avoir informé M. Lamontagne, entre août et décembre 2023, de certains développements inconnus du public à l'égard des démarches de VSR.

En particulier, M. Gagné a admis avoir informé M. Lamontagne de l'existence de plusieurs manifestations d'intérêt relatives à l'acquisition de VSR et du fait que VSR et IMG étaient sur le point de s'entendre et d'annoncer leur transaction au public.

Sanction

Considérant ces manquements, le TMF a imposé une pénalité administrative de 170 000 $ à Jonathan Gagné. Il lui a également interdit, pour une période de 27 mois :

d'exercer toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs ou sur dérivés, sauf exceptions;

d'agir comme administrateur ou dirigeant d'un émetteur, d'un courtier, d'un conseiller ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement;

d'agir à titre de « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Notons que, dans le cadre d'un accord entériné le 3 juillet 2025, Éric Lamontagne a admis avoir réalisé un profit de plus de 119 000 $ en effectuant des opérations sur les titres de VSR sur la base des informations privilégiées qui lui avaient été communiquées par M. Gagné. Dans sa décision sur cet accord, le TMF a notamment enjoint à M. Lamontagne de remettre cette somme à l'AMF, en plus de lui imposer une pénalité administrative de 150 000 $.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.



__________________________

1 À ne pas confondre avec Éric Lamontagne inscrit à titre de représentant de courtier en placement (BDNI no 1381591) et exerçant ses activités auprès de Financière Banque Nationale inc.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SOURCE Autorité des Marchés financiers