L'AMF accueille quatre nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur la pratique des représentants

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce la nomination des personnes suivantes au sein de son comité consultatif sur la pratique des représentants (CCPR), pour un mandat de deux ans :

Andrée Couture, PPI Management inc.;

Jean-Sébastien Jutras, Les services financiers Jean-Sébastien Jutras inc.;

Yardley Michel , Groupe hypothécaire ORBIS inc.;

Megan Potvin, CAVA Assurances inc.

Cette nomination fait suite à un appel de candidatures lancé le 2 juillet 2025.

L'AMF annonce également le renouvellement du mandat, pour une durée de deux ans, de quatre membres actuels du CCPR :

Yovan Desormeaux-Bjegovich , Les services de réclamations Maxwell inc.;

Naela Mouawad, Compagnie d'assurance Definity;

Maryse Rivard, Synex auto habitation signature inc.;

Annie Veillette, Canada-Vie.

Mandat et composition du comité

Le CCPR est un forum de discussion entre l'AMF et les intervenants de l'industrie de la distribution de produits et services financiers visés par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Il permet de fournir un éclairage pratique sur le domaine, de favoriser un dialogue ouvert avec l'AMF et de contribuer aux objectifs de cette dernière visant notamment à maintenir un encadrement moderne, adapté et inspiré des meilleures pratiques.

Les membres du CCPR donnent leur perspective sur des sujets portant entre autres sur les pratiques de distribution de produits et services d'assurance de dommages, d'assurance de personnes, d'expertise en règlement de sinistres, de planification financière et de courtage hypothécaire.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

