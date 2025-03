VANCOUVER, BC, le 19 mars 2025 /CNW/ - La construction d'un ensemble de près de 100 logements locatifs abordables est en cours à Vancouver. Il comprendra un centre de désintoxication et 91 places d'hébergement de transition pour les personnes à la recherche d'un traitement contre la toxicomanie.

Cet ensemble résidentiel est le résultat d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, Vancouver Coastal Health et la Ville de Vancouver.

Une fois achevé, le nouvel ensemble résidentiel situé au 1636 Clark Drive et aux 1321-1395, 1re Avenue Est offrira 97 logements locatifs abordables, ainsi que d'autres logements loués à des prix parmi les plus bas sur le marché. Les logements locatifs seront exploités par la S.U.C.C.E.S.S. Affordable Housing Society. S.U.C.C.E.S.S. gère et exploite plus de 900 logements abordables dans 10 sites de la région en collaboration avec BC Housing et les municipalités du Grand Vancouver.

De plus, l'ensemble résidentiel comprendra un nouveau centre de désintoxication qui remplacera l'établissement de Vancouver Coastal Health qui offre actuellement des services de désintoxication sur la 2e Avenue Est. Le nouveau centre de santé spécialisé offrira un éventail de mesures de soutien et de services, dont des services de prise en charge du sevrage et de dégrisement, sur place et en consultation externe. Le centre offrira aussi des activités d'enseignement et de recherche universitaires, ainsi qu'un carrefour d'apprentissage pour soutenir le développement du personnel, le transfert des connaissances et l'échange de pratiques exemplaires liées à la prise en charge du sevrage et au traitement de la toxicomanie. Il y aura aussi 51 places d'hébergement de transition pour des séjours de désintoxication sous supervision médicale et 20 lits de dégrisement. Le centre comptera également 20 places d'hébergement de transition à court terme, gérées par Vancouver Coastal Health, pour les personnes qui ont terminé leur traitement au centre de prise en charge du sevrage.

Le nouvel ensemble comprendra aussi un espace pour des programmes dirigés par des Autochtones. Cet espace sera axé sur la guérison et le mieux-être des Autochtones au moyen de services d'emploi et d'un traitement adapté à la culture.

La construction devrait être achevée en 2028.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant :

105 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds pour le logement abordable de la SCHL, dont une contribution de 7,3 millions de dollars et un prêt remboursable de 97,7 millions de dollars;

environ 32 millions de dollars de la Province dans le cadre d'une subvention pour le logement locatif abordable versée par BC Housing;

18 millions de dollars en financement conjoint sous forme de contribution au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement;

et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement; 23,2 millions de dollars de Vancouver Coastal Health, du Vancouver General Hospital et de la VGH & UBC Hospital Foundation;

financement des dépenses en immobilisations pour les locaux des programmes dirigés par les Autochtones, fourni par la Ville de Vancouver .

. Le terrain pour l'ensemble résidentiel a été fourni par la Ville de Vancouver ; sa valeur s'élève à 16,7 millions de dollars.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons afin que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne et les résidents de Vancouver. Nous continuerons d'investir dans des ensembles résidentiels comme celui-ci en collaboration avec les administrations municipales de la province. Il sera ainsi possible de créer des logements, en plus d'offrir des services de soutien social dont nous avons grandement besoin. Nous comptons sur nos partenaires des administrations locales partout au pays pour travailler avec nous afin de mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout le monde a besoin d'avoir accès à des soins de santé et à des logements sûrs et fiables. Cet ensemble à usages multiples permettra non seulement d'offrir aux personnes et aux familles à revenu faible ou moyen un bon endroit où vivre dans les limites de leur budget, mais aussi de fournir aux gens les soins de santé dont ils ont besoin pour remettre leur vie sur les rails. Des ensembles comme celui-ci font partie du travail que nous faisons pour rendre les collectivités plus saines, plus sûres et plus dynamiques pour tout le monde. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Lorsque les gens prennent la décision courageuse de demander de l'aide pour cesser de consommer, il nous faut des services pour pouvoir les accueillir là où ils sont rendus dans leur démarche. Pour beaucoup, la prise en charge du sevrage est souvent la première étape sur le chemin du rétablissement. Ce nouveau centre aidera un nombre accru de personnes à obtenir le soutien essentiel dont elles ont besoin. Il représente un pas de plus dans notre travail visant à élargir l'accès aux services de traitement et de rétablissement en Colombie-Britannique. Nous voulons que les gens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin, à l'endroit et au moment où ils en ont besoin. » - Josie Osborne, ministre de la Santé

« Ces logements et le centre de soins contribueront grandement à soutenir les personnes âgées, les adultes et les familles de notre collectivité. Grâce à ce travail, nous aidons les gens à accéder à des logements abordables de qualité, en plus de leur offrir des services de prise en charge du sevrage. Ils peuvent ainsi obtenir les soins dont ils ont besoin pour vivre pleinement et en santé. » - Joan Phillip, députée provinciale de Vancouver-Strathcona

« Nous sommes fiers de cet investissement dans la collectivité et nous nous réjouissons de l'impact qu'il aura sur les personnes qui franchissent la prochaine étape de leur parcours de rétablissement. Ce nouveau centre nous permet de regrouper les services de soins de santé pour les clients au sein de leur collectivité, en offrant un soutien qui se traduira par des soins plus adaptés. » - Bob Chapman, vice-président des services de santé communautaires pour Vancouver, Vancouver Coastal Health

« Nous nous réjouissons de voir ce projet avancer grâce à de solides partenariats avec la province, BC Housing, la SCHL et Vancouver Coastal Health. Avec le soutien important de la Ville, nous offrons des logements et des services dont Vancouver a grandement besoin. Nous bâtissons ainsi une ville plus inclusive et bienveillante pour tout le monde. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« S.U.C.C.E.S.S. est très fière de participer à ce développement communautaire et d'offrir de nouvelles options de logement abordable à Vancouver-Est. Depuis 2008, notre organisme sans but lucratif a construit plus de 1 100 logements abordables dans le Grand Vancouver. Nous sommes déterminés à aider un plus grand nombre de personnes dans notre province à trouver un chez-soi abordable. » - Queenie Choo, directrice générale, S.U.C.C.E.S.S. Affordable Housing Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En décembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,87 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 42 000 logements et la réparation de plus de 168 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Vancouver Coastal Health gérera les activités du centre de prise en charge du sevrage.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur X (anciennement Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur X (anciennement Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site suivant (en anglais seulement) : https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436.

du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site suivant (en anglais seulement) : https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/.

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a soutenu la production de près de 92 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou qui sont en cours de réalisation, dont presque 10 000 à Vancouver .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Ministère du Logement : Relations avec les médias : 236-478-0251; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]