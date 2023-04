OTTAWA, ON, le 12 avril 2023 /CNW/ - À la fin de la semaine dernière, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre un pourvoi en appel dans l'affaire Cambie Surgeries Corporation c. Colombie-Britannique.

Bien que cela mette un terme à la contestation constitutionnelle sur l'assurance maladie en Colombie-Britannique, ça ne met pas fin au débat sur la place du secteur privé au sein des systèmes de santé publics.

L'Association médicale canadienne (AMC) est d'avis qu'il est nécessaire et opportun d'approfondir le débat public sur cette question. Cela doit être fait dans le cadre d'un dialogue continu entre la patientèle, les prestataires de soins de santé et les responsables des orientations politiques en matière de financement, d'accès aux soins et de capacité systémique.

Ce débat doit être éclairé, constructif et axé sur les bonnes priorités : l'accès opportun, efficace et équitable aux soins de santé et l'épanouissement des prestataires de soins de santé dans un milieu de travail sain.

Au cours des prochains mois, l'AMC tiendra une série de consultations nationales sur la question de la place du secteur privé au sein des systèmes de santé publics. Ces consultations seront axées sur le financement, l'accès aux soins et la capacité systémique. Elles commenceront lors du Sommet annuel sur la santé, les 17 et 18 août prochains, et comprendront entre autres des sondages d'opinion publique, des consultations virtuelles auxquels s'ajouteront des événements qui se tiendront en personne au cours de l'automne et au début de l'hiver.

Les conclusions de ces consultations orienteront la future politique de l'AMC et serviront de forum de discussion afin de contribuer à l'élaboration des politiques publiques d'une manière plus générale. Nous remercions à l'avance toutes les personnes participantes pour leur temps, leurs idées et leur énergie. Pour avoir un meilleur système de santé, nous devons travailler ensemble afin de répondre à ces enjeux.

Dr Alika Lafontaine

Président, AMC

