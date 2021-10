OTTAWA, ON, le 26 oct. 2021 /CNW/ - L'AMC tient à exprimer ses sincères félicitations au nouveau ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, qui s'occupera d'un portefeuille vital pour l'ensemble de la population canadienne. Elle souhaite également la bienvenue à l'honorable Carolyn Bennett, qui occupera les nouvelles fonctions de ministre de la Santé mentale et des Dépendances et de ministre associée de la Santé. La pandémie demeure une préoccupation majeure, avec la crise des effectifs de santé qui s'intensifie et les retards dans les interventions qui augmentent, deux enjeux posant des risques considérables et grandissants pour la durabilité des systèmes de santé du Canada.

L'AMC soutient fermement les nombreux engagements pris par le gouvernement fédéral jusqu'à présent pour améliorer la prestation des soins au Canada. Cependant, il faut faire plus encore pour soutenir nos travailleurs de la santé, qui sont épuisés. L'ajout du rôle de ministre de la Santé mentale et des Dépendances et de ministre associée de la Santé au sein du cabinet est une excellente nouvelle et vient mettre l'accent sur le leadership du gouvernement fédéral en matière de priorités nationales en santé.

L'AMC est prête à collaborer avec le nouveau cabinet pour répondre aux priorités pancanadiennes suivantes en matière de santé :

Répondre à la crise des effectifs en santé

Le Canada traverse une crise des effectifs en santé. Les travailleurs sont épuisés et démoralisés, et cette situation est exacerbée par la pénurie de ressources humaines qui s'accentue de jour en jour. Il est primordial d'investir dans le bien-être de ces travailleurs. Nombre d'entre eux composent avec des conditions extrêmes depuis le début de la pandémie, et les conséquences se feront ressentir longtemps.

Il n'y a pas de solution miracle, et cette crise prend des proportions que les provinces ou les territoires ne peuvent pas gérer seuls. L'AMC s'attend à ce que le gouvernement fédéral fasse preuve d'un leadership immédiat et investisse dans la planification intégrée des effectifs de santé partout au Canada, ce qui est nécessaire pour assurer une main-d'œuvre solide et durable. Ce leadership fédéral pour la planification nationale des ressources humaines en santé, incluant l'infrastructure de données connexe, assurera que la population canadienne a un accès opportun aux fournisseurs de soins, tout en soutenant le bien-être des travailleurs de la santé.

Le nombre de Canadiens qui n'ont pas accès à un médecin de famille ou à une équipe de soins est à un niveau record, ce qui a des répercussions sur tout le système de santé et empêche les patients de recevoir des soins au bon moment. L'AMC soutient fermement l'engagement fédéral à améliorer l'accès aux fournisseurs de soins primaires - qui est à la base d'un système de santé efficace et adapté.

Diriger la gestion de la pandémie de COVID-19 au Canada

Alors que la quatrième vague fait des ravages dans certaines parties du pays, nous attendons du gouvernement fédéral qu'il continue de gérer la pandémie avec fermeté. Comme nous le voyons, le soutien du gouvernement fédéral est essentiel en première ligne dans les provinces où les systèmes sont au bord de l'effondrement. Le gouvernement fédéral joue un rôle de premier plan dans la stratégie de vaccination, notamment pour assurer l'approvisionnement essentiel en vaccins et augmenter les taux de vaccination chez les personnes toujours hésitantes ou qui n'ont pas accès à des vaccins en raison d'obstacles structurels. Les provinces ont des approches différentes relativement à la vaccination obligatoire et au système de certificats vaccinaux. La preuve de vaccination normalisée à l'échelle nationale du gouvernement fédéral constitue une mesure positive. L'AMC encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que cette approche soit adoptée dans tout le pays.

Augmenter le financement fédéral de la santé

À l'heure où nos systèmes de santé ont de la difficulté à répondre aux besoins de la population, de nouveaux engagements de financement par le gouvernement fédéral sont essentiels à l'avenir économique du Canada. Alors que la pénurie de main-d'œuvre et les retards dans les interventions atteignent des niveaux record, les patients risquent de se retrouver avec un système de santé qui peine à répondre à leurs besoins. Nous nous attendons à ce que le gouvernement tienne ses promesses électorales le plus vite possible et investisse 6 milliards de dollars pour aider à rattraper les retards, 9 milliards de dollars pour améliorer les soins de longue durée et 3 milliards de dollars pour accroître l'accès aux fournisseurs de soins primaires.

Investir dans la réconciliation et la lutte contre le racisme

Nous pressons le gouvernement fédéral de diriger le développement et l'exécution d'un plan national contre le racisme afin de répondre aux inégalités structurelles continues et de favoriser l'inclusion de tous dans les systèmes et secteurs sociétaux. L'AMC défend la réconciliation et presse le gouvernement fédéral d'investir et d'agir pour exécuter tous les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, notamment défendre l'inclusion des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans les systèmes de santé.





La pandémie ne fait que mettre en lumière et exacerber ce que nous savions déjà. Nous devons nous occuper de notre système de santé. L'AMC est prête à travailler immédiatement avec le nouveau ministre de la Santé ainsi qu'avec la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé pour rebâtir un système de santé solide dont nous pourrons tous être fiers.

Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC

