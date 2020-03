L'AMC se réjouit des mesures plus musclées annoncées par le gouvernement fédéral pour contenir la pandémie de COVID-19

OTTAWA, le 16 mars 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé des mesures aujourd'hui qui consistent notamment à fermer la frontière aux personnes qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada, à quelques exceptions près, et à quiconque montre des symptomes d'infection au coronavirus.

« L'AMC est heureuse de constater le sérieux avec lequel le gouvernement fédéral traite la pandémie, ainsi que l'importance que M. Trudeau attache à l'écoute des experts et à la prise de mesures fondées sur des éléments de prevue pour relever les défis exceptionnels posés par la COVID-19, » a déclaré le président de l'AMC, le Dr Sandy Buchman.

Les dernières mesures annoncées par le fédéral viennent compléter les autres que les gouvernements provinciaux et territoriaux ont prises depuis quelques jours pour ralentir la propagation du coronavirus et alléger le fardeau financier imposé aux personnes et aux employeurs.

Le Dr Buchman a aussi félicité les médecins et les travailleurs de la santé du Canada pour leur engagement à identifier et traiter les personnes infectées par la COVID-19, tout en continuant de fournir les soins nécessaires aux patients déjà pris en charge.

« Nous voulons une fois de plus faire comprendre à toute la population canadienne la gravité de la situation et l'importance de se conformer aux mesures qui visent à protéger sa santé et son bien-être afin de contrôler la propagation de la COVID-19, a déclaré le Dr Buchman. La clé consiste à pratiquer la distanciation sociale, à respecter les mesures de quarantaine au retour d'un voyage à l'étranger, à éviter les foules et à respecter les restrictions qui peuvent être imposées aux visiteurs. »

L'AMC continue de collaborer de près avec toutes les parties prenantes clés, y compris l'Agence de la santé publique du Canada, afin de maximiser une réaction coordonnée à la pandémie. Nous recommandons au gouvernement fédéral de prendre des mesures d'urgence pour étayer nos systèmes de santé afin d'appuyer la réponse interne du Canada à la pandémie.

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

