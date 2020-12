OTTAWA, ON, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Jeudi prochain, pour la première fois en 16 ans, les premiers ministres provinciaux et territoriaux vont faire des soins de santé une priorité. La dernière fois que la réunion des premiers ministres a été axée sur les soins de santé, nous apprenions à nous servir de nos iPod et un étudiant de deuxième année à Harvard venait d'inventer un service Web appelé Facebook.

Alors que notre monde a considérablement évolué depuis 2004, nos engagements en matière de santé sont restés figés. Il y a 16 ans, les dirigeants du Canada ont conclu un accord pour réduire les temps d'attente partout au pays. Pourtant, nous discutons toujours de cet enjeu aujourd'hui -- sans solutions en vue.

Le message de L'Association médicale canadienne (AMC) est sans équivoque : personne dans ce pays n'a envie de politique partisane ou d'occasions ratées. L'année 2020 non seulement souligne le rôle important que les soins de santé jouent dans notre quotidien, mais elle met aussi en lumière la fragilité de notre système. Nous luttons depuis des décennies contre les problèmes qui sont exacerbés par cette pandémie. Il est temps que nos dirigeants fassent preuve de la résolution politique nécessaire pour remédier à la situation qui prévaut dans le système de santé.

L'AMC réclame des actions concrètes dans cinq domaines prioritaires pour gérer la pandémie et rétablir la viabilité du système de santé.

Gérer cette nouvelle phase de la pandémie

1) Éviter les retards dans les soins aux patients par le recours à des mesures de santé publique plus contraignantes

Pendant la première vague de la pandémie, les temps d'attente pour de nombreuses interventions ont grimpé en flèche, et de nombreux patients ont reporté les consultations pour des problèmes qui devaient être traités.

Alors que les cas de COVID-19 augmentent, nous craignons sérieusement que les patients subissent d'autres retards et reports d'interventions, ce qui aura des conséquences négatives et à long terme sur leur santé.

L'AMC souhaite un engagement en faveur d'une réponse efficace à la pandémie et l'adoption de mesures de santé publique plus contraignantes pour endiguer le virus et protéger les résultats dans les autres secteurs de la santé.

2) Collaborer sur la stratégie de vaccination contre la COVID-19

L'arrivée d'un vaccin efficace est imminente, mais la demande risque d'excéder l'offre. L'AMC soutient qu'il faut traiter les groupes à risque en priorité -- notamment les aînés vulnérables, les communautés autochtones éloignées et les travailleurs de la santé de première ligne. De plus, elle exige la transparence du processus décisionnel afin d'améliorer la confiance de la population canadienne alors qu'il faut faire en sorte qu'elle se fasse vacciner.

Ouvrir la voie à la viabilité des soins de santé

Notre système de santé souffre de pénuries de ressources inacceptables. En conséquence, les Canadiens et Canadiennes font face à un manque d'accès chronique aux soins, à des retards en chirurgie, à un système de soins de longue durée surchargé et à l'épuisement professionnel chez les travailleurs de la santé. Pour répondre aux conséquences immédiates de la pandémie, l'AMC recommande des mesures d'urgence dans les domaines suivants :

3) Un financement fédéral ciblé pour les soins de longue durée

La première vague de la pandémie a mis au jour de graves lacunes dans les établissements de soins de longue durée, dont les résidents sont parmi les plus sérieusement touchés. Lors d'un sondage Ipsos mené en novembre et mandaté par l'AMC, la plupart des Canadiens et Canadiennes ont affirmé être prêts à tout pour ne pas aller dans un établissement de soins de longue durée.

Alors que notre population vieillit, il est impératif que notre système de santé et son financement connexe soutiennent et aident ce groupe démographique croissant. L'AMC demande des engagements immédiats et à long terme pour protéger les résidents des établissements de soins de longue durée. Une première étape essentielle est que le gouvernement fédéral travaille directement avec les provinces et augmente le financement ciblé par l'intermédiaire d'un montant supplémentaire au Transfert canadien en matière de santé, établi en fonction de facteurs démographiques.

4) Un nouveau financement fédéral pour rattraper les retards

Le confinement de la première vague a entraîné une augmentation considérable des temps d'attente pour les chirurgies et autres interventions, ce qui exerce une pression accrue sur la prestation des soins. Selon de récentes estimations, nous pourrions connaître les pires temps d'attente de notre génération si nous ne rattrapons pas ces retards.

5) Soutien aux travailleurs de la santé

Les travailleurs de la santé font preuve d'une résilience extraordinaire sous une pression énorme. Du manque d'équipement de protection individuelle (EPI) approprié au début de la pandémie à la gestion de l'augmentation actuelle des infections, les travailleurs de la santé font de leur mieux pour s'adapter. Ils ont besoin d'un soutien accru - de l'acquisition et de la distribution continues d'EPI à un meilleur appui pour leur santé mentale et leur bien-être pendant et après la crise - pour pouvoir prendre soin de la population canadienne.

En plus de ces mesures immédiates, l'AMC appuie l'augmentation du financement à long terme afin d'assurer la viabilité des soins. Pour y arriver, il faut que les premiers ministres provinciaux et territoriaux collaborent et prennent des mesures déterminantes pour renouveler notre engagement envers un système de santé efficace. Nous ne pouvons accepter rien d'autre.

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Elle travaille avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Elle préconise des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

