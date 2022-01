OTTAWA, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - En tant que médecins, nous avons l'obligation éthique de soigner tous les patients qui demandent notre aide, peu importe leurs choix sanitaires personnels. Cependant, depuis quelques semaines et quelques mois, nous nous préoccupons de plus en plus des patients que nous ne voyons pas. Il s'agit des patients qui, comme la pandémie surcharge notre système de santé, n'ont plus accès aux soins dont ils ont besoin en temps opportun.

Nous savons que la vaccination contre la COVID-19 est notre meilleure protection contre une maladie grave, l'hospitalisation et la mort. Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui au Québec afin d'encourager les gens à se faire vacciner démontrent combien la situation est précaire. Nous continuons à prier toute la population de se faire vacciner. Cela demeure le meilleur outil de notre arsenal.

Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC

Dr Abdo Shabah, membre du Conseil de l'AMC au Québec

