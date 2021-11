OTTAWA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'annonce faite aujourd'hui par Santé Canada de l'approbation du vaccin de Pfizer-BioNTech (Comirnaty) contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans constitue une étape importante pour la réduction des risques d'infection, d'hospitalisation, d'invalidité et de décès liés au virus.

Nous sommes tous impatients de sortir de la pandémie, mais l'AMC rappelle à la population canadienne qu'il reste un travail considérable à faire pour freiner la propagation, notamment en luttant contre la désinformation et la réticence à l'égard de la vaccination. Le retour à la « normale » dépendra de l'adhésion collective à toutes les consignes sanitaires.

Nous saluons le travail du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), qui a examiné en profondeur les données scientifiques relatives au vaccin pour ce groupe d'âge. Nous savons que de nombreux parents, et d'autres personnes, auront des questions sur le vaccin. L'AMC continue de suivre les recommandations du CCNI et exhorte les Canadiens et les Canadiennes à obtenir des renseignements et des conseils médicaux auprès de la source la plus fiable qui soit : les professionnels de la santé.

Compte tenu de la polarisation des débats sur la réticence à l'égard de la vaccination, nous craignons que l'annonce d'aujourd'hui n'entraîne une nouvelle escalade de menaces violentes et de harcèlement envers le personnel de santé. Nous demandons donc aux gouvernements de garantir la sécurité des professionnels, de leurs patients et des personnes en quête de soins, dans l'éventualité où une petite minorité se servirait de cette annonce comme d'un catalyseur pour intensifier ses actions.

Aujourd'hui, nous célébrons la science avec les enfants et les familles du Canada.

Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC

