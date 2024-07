OTTAWA, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) publie son projet de politique sur la gestion de l'équilibre entre le public et le privé dans le système de santé canadien afin de favoriser un accès équitable à des soins de qualité. Cette proposition soutient fermement un système de santé public où l'accès aux soins médicalement nécessaires repose sur les besoins des patients et des patientes et non sur leur capacité à payer. En même temps, elle tient compte de la crise actuelle de l'accès aux soins et des nombreuses mesures de financement et de prestation déjà mises en œuvre ou envisagées dans l'ensemble du pays.

Ce projet de politique est le résultat d'une série d'examens de données probantes et de consultations menés pendant un an par l'AMC auprès de prestataires de soins de santé, de responsables des orientations politiques et du public canadiens afin d'en savoir plus sur leur expérience du système et de trouver des solutions potentielles à la crise actuelle de l'accès aux soins. En plus d'une revue de la littérature et d'une analyse contextuelle, plus de 10 000 médecins, patients et patientes et prestataires de soins de santé se sont exprimés dans le cadre d'assemblées publiques, de sondages et de dialogues ciblés.

Malgré la diversité des points de vue émis sur ces questions, un consensus national s'est établi sur le fait que notre système de santé ne doit pas favoriser les personnes qui ont les moyens de payer pour ces services. L'équité demeure une valeur fondamentale pour les médecins, la patientèle et le public. Il a été reconnu que les prestataires de soins privés financés par l'État contribuent à combler les lacunes dans certains domaines de la santé, mais aussi que, dans certaines circonstances, le système public en fait les frais. Ce modèle de soins fournis par le secteur privé, mais financés par l'État est en place au Canada depuis des décennies, et il est de plus en plus utilisé, car les temps d'attente et la pénurie de médecins de premier recours continuent d'affliger le système public dans la plupart des provinces et territoires.

Le projet de politique de l'AMC se penche sur la réalité actuelle des soins privés au Canada en proposant des garde-fous destinés à préserver l'accès universel aux soins de santé. Les propositions visant à améliorer l'accès aux soins par l'augmentation du financement privé ou des services privés doivent tenir compte de leur impact sur le système public, étant donné la rareté des ressources humaines actuellement disponibles dans le domaine de la santé. Il est essentiel de démontrer par des données probantes que toute modification de l'équilibre public-privé a le potentiel d'améliorer la qualité des soins tout en réduisant les iniquités en santé.

Les recommandations préliminaires de l'AMC reposent sur sept principes clés :

Qualité

Reddition de comptes et transparence

Exhaustivité

Intégration des systèmes de santé

Autonomie clinique

Durabilité et abordabilité

Responsabilité professionnelle

« Dans le cadre de notre dialogue avec des milliers de prestataires de soins de santé, de patients et de patientes et de personnes proches aidantes, nous avons noté une forte demande de solutions axées sur l'équité, l'accès et la qualité des soins », déclarent la Dre Joss Reimer et la Dre Kathleen Ross, présidentes de l'AMC. « Le statu quo n'étant tout simplement pas une option, notre système de santé doit s'adapter et évoluer en s'engageant à créer des solutions accessibles, rentables, durables et de grande qualité. »

L'AMC poursuivra ses consultations afin d'améliorer ses recommandations, dont elle souhaite présenter la version définitive à l'automne 2024. Ces recommandations stratégiques constitueront la base du travail de représentation de l'AMC visant à résoudre les problèmes actuels d'accès aux soins de santé.

Le projet de politique est accessible ici.

