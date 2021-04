OTTAWA, le 8 avril 2021 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) demande aux gouvernements, au secteur privé et à la société d'appliquer et d'adopter de nouvelles mesures sanitaires plus rigoureuses pour lutter contre la propagation du virus de la COVID-19 et de ses variants. En plus des restrictions annoncées récemment dans certaines régions, de nouvelles mesures sont essentielles pour éviter d'autres tragédies inutiles. La troisième vague a gagné du terrain, alors que les règles changeantes ont alimenté la confusion ainsi qu'un certain relâchement dans le respect des mesures. Les nouveaux variants requièrent une nouvelle approche pour reprendre le contrôle de la situation.

« Les Canadiens doivent composer avec des règles et des mesures qui changent constamment, ce qui crée de la confusion et de la frustration, affirme la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC. C'est le moment de mettre en pratique nos connaissances et de nous attaquer à ces nouveaux variants avec autant d'énergie qu'ils en mettent à se propager. En présence de ces nouveaux variants, il nous faut une nouvelle approche coordonnée pour nous assurer de reprendre le contrôle de la situation. »

L'AMC réclame donc les mesures suivantes :

Imposer davantage de mesures sanitaires rigoureuses, y compris le confinement : L'AMC est en faveur des dernières mesures prises au pays pour mieux réagir à la situation. Les gouvernements doivent s'efforcer de reprendre le contrôle de la situation avant d'envisager un allègement prématuré de toute mesure et fournir tout le soutien nécessaire pour veiller à ce que les particuliers et les entreprises puissent supporter le confinement.

L'AMC est en faveur des dernières mesures prises au pays pour mieux réagir à la situation. Les gouvernements doivent s'efforcer de reprendre le contrôle de la situation avant d'envisager un allègement prématuré de toute mesure et fournir tout le soutien nécessaire pour veiller à ce que les particuliers et les entreprises puissent supporter le confinement. Accélérer le déploiement du vaccin partout au pays : Le déploiement du vaccin doit se faire plus rapidement que la propagation des variants; des efforts accrus doivent être accomplis pour augmenter le rythme de la vaccination, particulièrement dans les collectivités où le nombre quotidien de cas de COVID-19 atteint des proportions sans précédent.

Le déploiement du vaccin doit se faire plus rapidement que la propagation des variants; des efforts accrus doivent être accomplis pour augmenter le rythme de la vaccination, particulièrement dans les collectivités où le nombre quotidien de cas de COVID-19 atteint des proportions sans précédent. Accroître la participation des fournisseurs de soins primaires au déploiement du vaccin : Les fournisseurs de soins primaires, y compris les médecins de famille, bénéficient d'une relation de confiance avec leurs patients. Cette relation doit être mise à profit pour vaincre les réticences à l'égard de la vaccination et pour coordonner les efforts de vaccination, surtout dans les cas où la technologie ou la mobilité peuvent poser problème.

Les fournisseurs de soins primaires, y compris les médecins de famille, bénéficient d'une relation de confiance avec leurs patients. Cette relation doit être mise à profit pour vaincre les réticences à l'égard de la vaccination et pour coordonner les efforts de vaccination, surtout dans les cas où la technologie ou la mobilité peuvent poser problème. Vacciner les travailleurs essentiels en priorité, dès que possible : Les travailleurs essentiels, dont bon nombre proviennent de communautés racisées, jouent un rôle fondamental pour permettre à la population canadienne d'accéder aux services indispensables comme les épiceries et le transport en commun. Chaque jour, ils se rendent au travail et font face aux risques accrus liés aux nouveaux variants.

Les travailleurs essentiels, dont bon nombre proviennent de communautés racisées, jouent un rôle fondamental pour permettre à la population canadienne d'accéder aux services indispensables comme les épiceries et le transport en commun. Chaque jour, ils se rendent au travail et font face aux risques accrus liés aux nouveaux variants. Soutenir les travailleurs essentiels : Bien que certains programmes soient offerts, nous devons en faire plus pour soutenir et protéger les travailleurs essentiels et leurs familles, notamment en leur offrant des congés de maladie payés, de l'équipement de protection individuelle, un soutien en santé mentale et d'autres initiatives conçues pour assurer leur sécurité physique et favoriser la sécurité du revenu. Nous demandons à tous les gouvernements de veiller à ce que ces travailleurs disposent de congés de maladie payés, et si les gouvernements ne fournissent pas cette couverture essentielle, nous demandons au secteur privé d'intervenir.

