OTTAWA, ON, le 7 févr. 2023 /CNW/ - L'engagement pris aujourd'hui par le gouvernement fédéral d'augmenter considérablement les transferts en matière de santé aux provinces et aux territoires est une étape importante pour stabiliser et transformer nos systèmes de santé. Nous saluons la décision de mettre l'accent sur les soins primaires, le soutien aux effectifs de la santé, et la modernisation des soins de santé.

L'Association médicale canadienne (AMC) plaide sans relâche auprès des responsables des orientations politiques fédéraux, provinciaux et territoriaux en faveur de mesures urgentes, notamment la hausse du financement à long terme des soins de santé et la planification de la transformation des modèles de prestation de soins. Nous avons besoin d'un engagement ferme de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui doivent trouver un consensus et convenir de mesures décisives à prendre. Le temps joue contre nous. Chaque jour qui passe sans cet engagement et ce consensus est un jour d'attente de plus pour la patientèle qui a besoin de soins et pour des travailleurs et des travailleuses qui se sentent laissés pour compte par un système sous-financé.

Il est primordial que, dans les futures conversations et négociations d'accords bilatéraux, tous les ordres de gouvernement s'engagent à réformer nos systèmes de santé à la lumière de priorités communes. L'AMC poursuit ses efforts pour faire progresser des solutions clés, notamment l'accroissement de la mobilité des prestataires de soins de la santé, l'élargissement des soins collaboratifs en équipe, la création d'environnements de travail positifs et l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de données sur la santé et de ressources humaines pour répondre aux problèmes de recrutement, de déploiement, de maintien en poste, et de formation des effectifs de la santé. L'ensemble de ces solutions peut avoir une véritable action transformatrice.

Nous exhortons tous les premiers ministres au Canada à continuer de collaborer de manière productive afin que la population canadienne puisse recevoir les soins de santé qu'elle attend et mérite. Il est essentiel que nous unissions nos efforts pour prévenir toute nouvelle dégradation de nos systèmes de santé. L'AMC est prête à soutenir les changements significatifs nécessaires pour assurer l'avenir de la santé au pays.

Dr Alika Lafontaine

Président, Association médicale canadienne

