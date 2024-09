Territoire traditionnel des Premières Nations Songhees et Xwsepsum & VICTORIA, BC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) a présenté ses excuses pour son rôle et celui de la profession médicale dans les préjudices passés et présents causés aux peuples des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis au sein du système de santé.

En présentant ces excuses officielles, la présidente de l'AMC, la Dre Joss Reimer, a souligné l'engagement de l'AMC à assumer ses responsabilités et à collaborer avec les peuples autochtones pour faire mieux à l'avenir, dans un esprit d'humilité et de réciprocité.

« Nous n'avons pas été à la hauteur des normes éthiques que la profession médicale est censée respecter pour garantir que la patientèle reçoive les meilleurs soins et se sente en confiance auprès des médecins en exercice et en devenir, a-t-elle déploré. Nous nous rendons compte que nous avons privé les populations autochtones de cette norme élevée de soins de santé. »

Environ 225 personnes invitées, dont des leaders de communautés autochtones régionales et nationales, des membres du Cercle d'orientation stratégique de l'AMC et des survivants et survivantes autochtones ont écouté les membres de la direction de l'AMC présenter la démarche d'excuses officielles de l'organisation.

« Aujourd'hui, nous tournons la première page d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'AMC, a déclaré le Dr Alika Lafontaine, président de l'AMC (2022-2023). Un chapitre que nous espérons écrire de concert avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, toujours dans l'objectif d'établir un système de santé capable d'offrir aux Autochtones les bons soins de santé, au bon moment, au bon endroit et de la bonne façon. »

Dans le cadre de la démarche de l'AMC, des archives couvrant plus de 150 ans d'histoire ont fait l'objet d'une revue approfondie qui a révélé le rôle de l'organisation et de la profession médicale, tant par l'action que par l'inaction, dans les mauvais traitements infligés aux peuples autochtones. Cette revue fait état notamment des effets dévastateurs des hôpitaux pour « Indiens », des expérimentations médicales forcées, de la stérilisation forcée et des « alertes bébés », ainsi que du racisme systémique, de la négligence et des abus au sein du système de soins de santé.

Le Dr Lafontaine, premier président autochtone de l'AMC, a annoncé en juin 2023 l'engagement de l'Association à présenter des excuses officielles, un jalon important de sa réponse aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. En vue de susciter des changements significatifs dans le domaine des soins de santé et dans les relations entre les médecins et les peuples autochtones, l'AMC espère que ses excuses inspireront les membres de la profession et les organisations médicales à entreprendre leur propre parcours de réconciliation.

Les excuses ne sont qu'un point de départ. L'AMC est déterminée à assumer ses responsabilités et à collaborer avec les peuples autochtones pour faire mieux à l'avenir, dans un esprit d'humilité et de réciprocité. En s'appuyant sur ses efforts de réconciliation passés, le plan de RéconciliACTION de l'AMC décrit les moyens qu'elle prendra pour améliorer la santé et le bien-être des personnes autochtones, aider la profession médicale à cheminer vers la vérité et la réconciliation, et favoriser la réconciliation au sein de l'organisation.

Vous trouverez les excuses officielles de l'AMC ici, et le plan de RéconciliACTION ici.

