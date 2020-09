OTTAWA, ON, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Afin de stimuler le changement de la culture médicale et de promouvoir la santé et le bien-être des médecins, l'Association médicale canadienne (AMC) a lancé le Carrefour du bien-être des médecins de l'AMC (le Carrefour), une plateforme en ligne qui offre d'importantes ressources, une communauté virtuelle et des services confidentiels de soutien et de conseil aux médecins, aux apprenants en médecine et à leurs familles.

Le Carrefour vise l'amélioration du bien-être des médecins, à l'échelle individuelle et systémique, ainsi que la promotion de la collaboration en matière de santé et de bien-être des médecins. Voici ce qu'il propose :

des stratégies quotidiennes de renforcement de la résilience et de l'information sur la marche à suivre pour instaurer un programme de bien-être;

une communauté virtuelle bienveillante qui permet aux médecins et aux apprenants en médecine de communiquer avec d'autres personnes qui s'intéressent au bien-être;

des services confidentiels de soutien et de conseil en tout temps par la ligne SOS bien-être.

« Même avant que s'ajoute le stress de la pandémie, les médecins et les apprenants en médecine subissaient une pression sans pareille. Les ramifications de ces enjeux de bien-être dépassent le cadre de la profession médicale, affirme la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC. Lorsqu'ils peinent à prendre soin d'eux-mêmes, les médecins ont aussi plus de difficulté à prendre soin des autres. » Selon le Sondage national de l'AMC sur la santé des médecins réalisé en 2017, près du tiers des médecins, médecins résidents et étudiants en médecine déclarent avoir souffert d'épuisement professionnel ou de dépression à un moment ou à un autre de leur carrière.

Le Carrefour offre près de 300 ressources sur 22 sujets liés à la santé et au bien-être des médecins. Il rassemble du contenu produit par l'AMC et de l'information issue de sources fiables sélectionnée avec soin sur des sujets tels que l'épuisement professionnel, la dépression, la résilience, la gestion des différends, le bien-être organisationnel et bien d'autres.

À propos de l'AMC

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: ou organiser une entrevue : Relations médiatiques, 613 807-0457, [email protected]