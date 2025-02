OTTAWA, ON, le 5 févr. 2025 /CNW/ - L'agression répréhensible de membres du personnel de la santé à Halifax la semaine dernière est un dur rappel des dangers que courent les professionnelles et professionnels de la santé, partout au Canada, alors qu'ils tentent de prodiguer des soins de qualité à la patientèle.

Ce tout dernier exemple peut être un cas extrême, mais la triste réalité est que les médecins, les infirmières et infirmiers et d'autres travailleuses et travailleurs de la santé sont exposés à la violence verbale et physique au quotidien. Les résultats du Sondage national de l'Association médicale canadienne (AMC) sur la santé des médecins de 2021 ont révélé que huit médecins sur dix ont subi de l'intimidation ou du harcèlement au travail à un moment ou l'autre de leur carrière. Quatre médecins sur dix ont indiqué que cela se produisait « fréquemment » ou « souvent », et les femmes étaient considérablement plus susceptibles d'en être victimes au moins une fois par semaine.

Un récent examen national des rapports sur la violence au travail a révélé que les incidents contre le personnel infirmier sont devenus de plus en plus graves et fréquents ces dernières années, entraînant souvent des préjudices physiques et psychologiques. Sur le plan juridique, la violence au travail est considérée comme un problème de santé et de sécurité et comme une infraction criminelle au Canada. En Alberta, les signalements d'incidents violents dans les établissements de santé ont augmenté de 37 % entre 2019 et 2021.

Nous reconnaissons également que les comportements toxiques en ligne sont de plus en plus courants dans la vie réelle. Comme des personnalités influentes normalisent le recours aux menaces et à l'intimidation, il n'est pas étonnant que ces comportements se manifestent dans les établissements de santé. Il reste que les hôpitaux, les cliniques médicales et les autres établissements de santé ne peuvent tout simplement pas les tolérer - la santé et la vie de personnes sont en jeu.

En 2021, le gouvernement fédéral a répondu aux appels de l'AMC, de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers (FCSII) en adoptant une loi rendant illégal le recours aux menaces et à l'intimidation pour empêcher les travailleuses et travailleurs de la santé de prodiguer des soins. Cette loi interdit également les agissements qui empêchent une personne d'obtenir des services de santé ou d'accéder à des établissements de santé.

Nous pressons la population de respecter cette loi et demandons aux responsables de la sécurité publique et de l'application de la loi de continuer à faire preuve de vigilance pour qu'elle soit observée.

Nos pensées accompagnent les victimes des agressions insensées commises à Halifax et leurs familles.

Dre Joss Reimer

Présidente, AMC

Kimberly LeBlanc

Présidente, AIIC

Linda Silas

Présidente, FCSII

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos de l'AIIC

L'Association des infirmières et infirmiers du Canada représente la profession infirmière du Canada à l'échelle nationale et mondiale. Elle fait progresser la profession infirmière afin d'améliorer les résultats sur la santé dans le système de santé sans but lucratif financé par le secteur public. L'AIIC est la seule association nationale porte-parole de tous les types d'infirmières et infirmiers dans l'ensemble des treize provinces et territoires. Elle représente les infirmières et infirmiers syndiqués et non syndiqués ainsi que retraités, les étudiants en sciences infirmières et le personnel infirmier de toutes les catégories (autorisés, auxiliaires autorisés, praticiens, et psychiatriques autorisés).

À propos de la FCSII

La Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers est la plus grande organisation infirmière au Canada. Elle représente les infirmières et infirmiers syndiqués de première ligne de tous les secteurs de soins - soins à domicile, SLD, soins communautaires et actifs - ainsi que les étudiantes et étudiants en sciences infirmières. Elle se porte à la défense d'enjeux prioritaires afin de consolider les soins de santé publics partout au pays.

SOURCE Association médicale canadienne (AMC)

Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Association médicale canadienne, Elena Gabrysz, 514-839-7296, Eric Lewis, 506 [email protected]; Association des infirmières et infirmiers du Canada, Amber Morley, 613-282-7859, [email protected]; Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers: Adella Khan, 613-807-2942, [email protected]