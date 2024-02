Des organisations médicales demandent aux gouvernements de repenser les soins primaires pour stabiliser et rebâtir les systèmes de santé

OTTAWA, ON, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Il y a un an, le gouvernement fédéral a annoncé son plus important soutien financier en matière de santé des deux dernières décennies. Cet investissement fait suite à des années de difficultés pour les systèmes de santé à prodiguer des soins équitables en temps opportun, une crise exacerbée par la pandémie de COVID-19, qui a ravagé le secteur de la santé au Canada.

Un an plus tard, nos systèmes de santé ont toujours autant de difficulté à fournir à la population canadienne les soins dont elle a besoin, à l'endroit et au moment désirés. Plus de six millions de Canadiens et de Canadiennes n'ont pas de médecin de famille. Les temps d'attente pour les interventions chirurgicales et les traitements diagnostiques et vitaux sont toujours aussi interminables. Les médecins, le personnel infirmier et les autres prestataires de soins de santé continuent de souffrir d'épuisement professionnel, faisant face à un manque de soutien du système, à un fardeau administratif excessif et à une rémunération inadéquate. Les services d'urgence au pays débordent souvent. Cette situation ne peut plus durer.

Nous devons agir maintenant.

Une part considérable de l'investissement du gouvernement fédéral dépend de la création de plans d'action et de l'établissement de cibles par les provinces et les territoires pour renforcer leur système de santé respectif, et de la mise en place de mesures de responsabilisation pour suivre les progrès. À l'heure actuelle, seulement quatre provinces ont conclu des accords avec le gouvernement fédéral. Pendant ce temps, la population canadienne continue de souffrir et est de moins en moins convaincue que des changements positifs sont à venir.

Au nom des médecins en exercice et en devenir de partout au pays, l'Association médicale canadienne (AMC) et le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) demandent aux gouvernements d'agir sans attendre pour répondre aux préoccupations de la population. On ne peut plus demander aux prestataires de soins de santé de soutenir des systèmes qui sont sur le point de s'effondrer.

Pour stabiliser et rebâtir les systèmes de santé, il faut commencer par la porte d'entrée : les soins primaires. Les médecins de famille, de concert avec les autres prestataires de soins primaires, prodiguent des soins continus et complets tout en aidant la patientèle à s'orienter dans des systèmes de santé complexes. Le fait d'avoir un médecin de famille attitré améliore considérablement les résultats cliniques de la patientèle et l'efficacité du système, en limitant les coûts et en gardant les services d'urgence disponibles pour les cas réellement urgents. La sollicitation des prestataires de soins primaires - autant pour la gestion de requêtes administratives croissantes que pour la prestation de soins à la patientèle dans un système ayant besoin de plus de soutien - n'a jamais été aussi importante. Nous avons besoin de leadership et de collaboration entre les provinces et les territoires pour repenser la médecine de famille et établir l'offre de soins interdisciplinaires en équipe.

Si le CMFC et l'AMC pressent les gouvernements d'agir, ils proposent aussi des solutions telles que les Recommandations stratégiques sur les ressources humaines de la santé; le rapport Améliorer la reddition de comptes à la population canadienne dans le secteur des soins de santé de l'AMC; et l'Ordonnance pour les soins primaires et la proposition de réforme de la pratique de médecine de famille du CMFC.

Le CMFC et l'AMC exhortent le public et les professionnelles et professionnels de la santé à se joindre à leurs efforts en demandant aux parlementaires de leurs circonscriptions d'agir à l'aide de l'outil de correspondance du CMFC et les invitent à participer à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #MettreFinÀlAttente.

Dre Kathleen Ross

Présidente de l'AMC

Dr Michael Green

Président du CMFC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos du CMFC

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l'organisme professionnel représentant plus de 43 000 membres d'un bout à l'autre du pays. Le Collège établit les normes et procède à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l'obtention du permis d'exercice. Le CMFC offre des services de qualité, appuie l'enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts des médecins de famille et de la spécialité de médecine de famille, et des patients qu'ils soignent.

