Un sondage révèle que près des trois quarts des Canadiennes et des Canadiens appuieraient une législation visant à limiter les exigences relatives aux attestations de maladie pour des problèmes de santé mineurs de courte durée ne nécessitant pas d'intervention médicale.

OTTAWA, ON, le 28 oct. 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) demande la suppression des exigences relatives aux attestations de maladie pour des problèmes de santé mineurs de courte durée, ce qui permettrait d'éviter jusqu'à 12,5 millions d'interactions inutiles par année au sein du système de santé.

Un nouveau sondage commandé à la société Abacus Data par l'AMC révèle qu'environ un membre de la population active du Canada sur trois a dû remettre à son employeur une attestation de maladie pour justifier une absence de courte durée au moins une fois au cours de la dernière année.

« Les attestations de maladie relèvent des ressources humaines, et non du système de santé, affirme la Dre Joss Reimer, présidente de l'AMC. Nous comprenons que les entreprises mettent en place des politiques pour gérer leur personnel. Cela dit, 6,5 millions de Canadiens et de Canadiennes sont sans médecin de famille et l'attente pour des soins spécialisés est beaucoup trop longue. Les médecins doivent donc consacrer leur temps à s'occuper des personnes qui ont besoin de soins médicaux, au moment où elles en ont besoin. »

Selon les résultats du Sondage national de l'AMC sur la santé des médecins de 2021, 53 % des personnes répondantes disent ressentir un niveau élevé d'épuisement professionnel, notamment en raison de leur fardeau administratif. Les attestations de maladie imposent aux médecins des tâches superflues qui les empêchent de prodiguer des soins, amplifient les inefficacités et les iniquités au sein du système de santé, et pourraient accélérer la propagation de maladies virales.

Dans un nouvel énoncé de position, l'AMC recommande que des modifications législatives soient apportées afin de restreindre la capacité d'exiger des attestations de maladie et d'encourager la mise en place d'autres solutions telles que l'autocertification et les congés mobiles. L'objectif consiste à alléger le fardeau administratif qui pèse sur les prestataires de soins de santé et à améliorer l'accès aux soins et l'efficacité du système de santé dans son ensemble. Près des trois quarts (72 %) des Canadiens et des Canadiennes se disent favorables à une législation visant à limiter les exigences relatives aux attestations de maladie pour les absences de courte durée.

Le sondage d'Abacus Data a été mené auprès de 1 500 personnes adultes actives au Canada, du 7 au 10 octobre 2024. La marge d'erreur pour un échantillon aléatoire comparable de cette taille est de ± 2,53 %, 19 fois sur 20.

