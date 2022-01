L'AMC DEMANDE DES MESURES DÉCISIVES, UNE PLUS GRANDE COLLABORATION ET UNE COMMUNICATION PLUS CLAIRE FACE À LA COVID-19

OTTAWA, ON, le 11 janv. 2022 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) presse les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de travailler ensemble afin de minimiser les répercussions de la vague actuelle de COVID-19 à l'aide des outils, de l'expérience et de l'expertise obtenus pendant les deux dernières années. L'AMC craint que la nouvelle vague de la pandémie, qui touche l'ensemble du pays, nous empêche de remettre le système de santé sur pied.

« Nous sommes retournés à l'époque des hôpitaux débordés, des interventions chirurgicales et des analyses annulées. La plupart des écoles, partout au pays, sont fermées à l'apprentissage en personne et les pénuries de main-d'œuvre augmentent. Les travailleurs de la santé sont à la limite de l'épuisement professionnel et du surmenage, explique la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. Nous devons absolument utiliser les outils et l'expérience dont nous disposons pour atténuer les effets du variant Omicron et assurer une planification pour les futures vagues de la pandémie. »

L'AMC croit que le Canada peut atténuer la pandémie en :

Augmentant les taux de vaccination. Des données provenant du monde entier montrent clairement que le meilleur outil contre la forme grave de la maladie, l'hospitalisation et le décès dus à la COVID-19 est la vaccination. Bien que la plupart des Canadiennes et Canadiens admissibles (82,56 %) aient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, une part considérable de la population n'est toujours pas protégée, et court donc un risque disproportionné. Partout au pays, des Canadiennes et des Canadiens ne peuvent pas se faire soigner parce que les systèmes de santé sont surchargés et manquent de ressources. La vaccination non seulement protège les gens, mais elle aide à protéger la communauté et le système de santé pour que ce dernier soit disponible quand nous en avons besoin. Nous encourageons toutes les personnes admissibles à se faire vacciner, ce qui comprend les doses de rappel, le plus tôt possible.

« Nous savons que les gens sont fatigués et frustrés. Les médecins, le personnel infirmier, les inhalothérapeutes, les pharmaciens, les technologues de laboratoire et les autres fournisseurs de soins sont plus qu'épuisés. Il faut que tout le monde participe pour stabiliser notre système de santé afin de soigner les patients atteints de la COVID-19 et toutes les autres personnes ayant besoin de soins », a conclu la Dre Smart.

