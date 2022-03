OTTAWA, ON, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le ministre de la Santé du Canada a dit que « la santé est une responsabilité partagée ». L'Association médicale canadienne (AMC) est tout à fait d'accord. Au fil des ans, les fondations des soins de santé universels croulent sous les pressions d'un système qui n'a pas été conçu pour répondre aux besoins changeants de la population.

La pandémie de COVID-19 met ces lacunes en lumière, qui ne cessent de s'aggraver à chaque vague. Avec cette pandémie, nous nous sentons impuissants à répondre aux besoins des patients âgés, à avoir une main-d'œuvre épanouie, à répondre aux besoins grandissants en matière de santé mentale et, ce qui était l'objectif de départ, à fournir des soins essentiels à la population canadienne.

L'AMC soutient les priorités présentées aujourd'hui par le gouvernement fédéral, plus précisément la nécessité de mieux soutenir les travailleurs de la santé, de remédier aux retards de traitement, de diagnostics et d'interventions, d'améliorer l'accès aux soins et d'élargir l'accès aux soins primaires.

Notre message aux ordres de gouvernement est le suivant : la remise sur pied de notre système de santé et l'offre d'un répit à une main-d'œuvre surmenée et épuisée devraient être une priorité partagée. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont tous la responsabilité de soutenir de meilleurs résultats en santé pour les patients.

Tous les jours, les médecins du Canada retroussent leurs manches en première ligne du système de santé, et nous sommes prêts à collaborer avec les gouvernements alors que nous ouvrons la voie d'un meilleur système de santé pour tous.

Dre Katharine Smart, présidente

Association médicale canadienne

