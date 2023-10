CHARLOTTETOWN, PE, le 13 oct. 2023 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de l'engagement des ministres de la Santé du Canada à prendre des mesures concrètes pour transformer notre système de santé au profit de la patientèle et des prestataires de soins. Notre appel à l'action a été entendu, et leur volonté de collaboration ouvre la voie à des changements durables.

Les ministres de la Santé ont pris des engagements dans plusieurs dossiers d'importance, notamment le maintien en poste des effectifs actuels, l'accélération de la reconnaissance des titres de compétences des prestataires de soins de santé formés à l'étranger et la bonification de l'offre en matière d'éducation et de formation à l'échelle nationale. Ils se sont également engagés à favoriser la mobilité du personnel de la santé, mesure clé que l'AMC recommande depuis longtemps en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé.

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a mentionné que « les données sauvent des vies », affirmation avec laquelle nous sommes totalement d'accord. Il est essentiel de moderniser les systèmes de données sur la santé afin d'améliorer l'interopérabilité et l'accès aux soins de santé pour la patientèle. L'élaboration et le suivi de données transparentes sur la santé, auxquelles la population canadienne peut facilement accéder, constituent une mesure prioritaire et décisive dans la responsabilisation en matière de soins de santé.

Plus tôt cette semaine, la Colombie-Britannique est devenue la première province à annoncer un plan d'action pour améliorer son système de santé et débloquer des fonds fédéraux supplémentaires. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction, et nous espérons que d'autres provinces et territoires annonceront leurs plans d'action respectifs dans un avenir rapproché. Bien que les dirigeants du Québec n'aient pas l'intention de signer une entente bilatérale conditionnelle, nous saluons leur engagement à transmettre des pratiques exemplaires.

Les Canadiens et Canadiennes doivent savoir qu'ils pourront compter sur leur système de santé quand ils en auront besoin. Cette semaine, les ministres de la Santé se sont engagés collectivement à établir un ensemble de priorités communes. Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. L'AMC se réjouit à la perspective de collaborer avec les gouvernements à cet important travail qui reste à faire.

Kathleen Ross, M.D., M. Sc., MCMF

Présidente de l'AMC

