OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, nos gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral n'ont pas su saisir l'occasion qui se présentait à eux de répondre aux enjeux continus et pressants auxquels notre système de santé fait face.

Nous savons que la pandémie de COVID-19 crée des défis sans précédent pour les soins de santé et qu'il faut donner suite à de nombreuses priorités -- de la gestion continue la pandémie au déploiement imminent d'un programme de vaccination essentiel.

Nous savons aussi qu'une seule réunion ne peut pas permettre de remédier à la situation qui prévaut dans notre système de santé. Nous attendions avec impatience un engagement envers un dialogue continu, nécessaire pour répondre aux enjeux chroniques qui perdurent. Il ne fait aucun doute que cela nécessitera des efforts et des investissements soutenus.

Tous les jours, les travailleurs de la santé collaborent afin de soigner les Canadiens et Canadiennes. Nous demandons à nos dirigeants fédéral et provinciaux de faire la même chose pour le bien de notre pays. Par la collaboration, nous pouvons répondre aux enjeux comme les soins de longue durée, la capacité de la santé publique, la planification de l'effectif, la prestation des soins et l'innovation.

L'AMC demande que le prochain budget fédéral fasse plus que simplement donner suite aux engagements actuels du gouvernement, ce qui comprend les soins primaires pour tous et un financement pour les soins de longue durée. De plus, nous pressons le gouvernement fédéral de préciser les prochaines mesures de collaboration qu'il va prendre pour assurer le financement continu et à long terme des soins de santé.

Ann Collins, M.D., présidente de l'AMC

