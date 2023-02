OTTAWA, ON, le 21 févr. 2023 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est ravie que les premiers ministres des provinces de l'Atlantique aient annoncé leur intention d'améliorer la mobilité des médecins dans la région. Cette annonce fait suite à celle de l'Ontario, qui a récemment fait savoir qu'elle compte reconnaître les titres de compétences des effectifs de la santé inscrits dans d'autres provinces ou territoires.

L'AMC plaide en faveur de la mobilité des médecins, une solution clé à la crise qui sévit dans les systèmes de santé. Elle préconise l'instauration d'un permis d'exercice pancanadien, un modèle plus complet et plus efficace que les modèles provinciaux et territoriaux actuels, qui fonctionnent en vase clos. Avec un tel permis, les médecins pourront exercer leur profession ou recevoir une formation dans toute province ou tout territoire au Canada sans avoir à acquérir plus d'un permis d'exercice ou à payer pour l'acquisition de permis supplémentaires. L'appui des médecins et des apprenants et apprenantes en médecine au permis d'exercice pancanadien est d'ailleurs sans équivoque : dans un récent sondage de l'AMC, 95 % s'y sont dits favorables. Les personnes répondantes ont également indiqué qu'elles seraient plus susceptibles de servir les communautés rurales et éloignées si ce modèle était adopté.

L'AMC attend des précisions sur le fonctionnement du Registre des médecins des provinces de l'Atlantique. Il s'agit manifestement d'un pas dans la bonne direction pour améliorer les conditions de travail des médecins et l'accès aux soins pour toute la population du Canada atlantique. Nous saluons l'approche avant-gardiste des premiers ministres des provinces de l'Atlantique à l'égard de la crise actuelle dans les systèmes de soins de santé.

Dr Alika Lafontaine

Président, Association médicale canadienne

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations de l'AMC avec les médias : [email protected], Elena Gabrysz, 514 839-7296, Eric Lewis, 506 566-1671