L'AMC accueille favorablement de nouveaux engagements envers les soins de santé

OTTAWA, le 23 sept. 2019 /CNW/ - Alors que la campagne électorale fédérale entame sa troisième semaine, l'Association médicale canadienne applaudit l'engagement annoncé aujourd'hui par le Parti libéral du Canada d'augmenter les investissements fédéraux dans les soins de santé.

L'AMC est heureuse de voir que le Parti libéral s'engage à améliorer l'accès aux soins primaires et aux services de santé mentale, et à entreprendre des négociations avec les provinces et les territoires sur un régime d'assurance médicaments national. L'annonce d'aujourd'hui répond à nombre des principales priorités de l'AMC à cette élection.

Plus tôt dans la campagne, le NPD et le Parti vert ont exprimé leur soutien à l'assurance médicaments, et le Parti conservateur a parlé de maintenir les paiements de transfert en matière de santé aux provinces, et aux territoires et d'investir dans du nouveau matériel de diagnostic. Tous ces engagements sont les bienvenus.

Comme le montrent déjà les sondages, la santé et les soins de santé demeurent les principales priorités de la population canadienne. Il faut un leadership fédéral afin de veiller à ce que, partout au pays, TOUTES les Canadiennes et TOUS les Canadiens puissent recevoir les soins d'excellente qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.

L'AMC demande aux dirigeants fédéraux de refaire de la santé une priorité nationale. Les Canadiennes et les Canadiens s'inquiètent de la pénurie de professionnels de la santé, des longs temps d'attente et de l'engorgement des hôpitaux. Ils vont voter pour le parti qui, selon eux, a le meilleur plan pour l'avenir des soins de santé.

Dr Sandy Buchman

Président de l'AMC

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations avec les médias de l'AMC, relationsmediatiques@amc.ca, 613 806-1865

Related Links

https://www.cma.ca/