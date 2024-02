L'ambassadrice de la francophonie économique du CPQ à Paris pour le comité de gouvernance du Fonds de la Francophonie avec Elles

MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Danièle Henkel était de passage à Paris pour participer au comité exécutif de gouvernance du Fonds La Francophonie avec Elles avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). En marge de son implication auprès de l'OIF, elle a profité de son séjour pour effectuer quelques rencontres à titre d'ambassadrice de la francophonie économique du Conseil du patronat du Québec (CPQ).

Créé à l'initiative de l'OIF, ce Fonds a pour objectif de soutenir et de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au sein de la Francophonie. En apportant un soutien financier aux entreprises créées par des femmes des quatre coins de la Francophonie, le Fonds La Francophonie avec Elles vise à stimuler le développement de ces entreprises, à renforcer leur viabilité économique et à favoriser l'égalité des chances dans le monde des affaires au sein de la communauté francophone mondiale. Danièle Henkel siège sur ce comité en compagnie de la Secrétaire générale de la Francophonie, Christophe Gigaudaut, en remplacement du secrétaire d'État de la Francophonie, Serge Ekué, président de la Banque ouest-africaine de développement, Dhia Khaled, ambassadeur de la Tunisie en France et Caroline St-Hilaire, administratrice de l'OIF. À ce jour, ce Fonds a permis de soutenir financièrement pas moins de 57 000 femmes que ça soit dans la création de leur entreprise ou encore dans le maintien de leur activité.

Danièle Henkel a eu l'honneur de rencontrer des acteurs influents du monde francophone, notamment la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Elle s'est également entretenue avec le président de l'Alliance des patronats francophones, Geoffroy Roux de Bézieux, pour discuter des missions économiques à venir et des opportunités pour les entreprises québécoises dans la francophonie économique mondiale. L'ensemble de ces échanges ont permis de consolider la place du Québec dans les relations économiques entre les nations francophones, favorisant ainsi le partage d'expertise et la promotion de partenariats d'affaires.

Le CPQ compte participer à plusieurs autres missions au cours des prochains mois. Il sera notamment présent à la mission de l'OIF en Roumanie et en Amérique du Nord, à la Rencontre des Entrepreneurs francophones au Maroc et au Sommet de la Francophonie à Paris.

Citations

« La réussite de cette mission confirme notre engagement en faveur du développement économique francophone. Nous croyons en la force de la collaboration interentreprises et continuerons à promouvoir les intérêts de nos membres à l'échelle internationale. Pour le CPQ, l'entrepreneuriat féminin demeure un élément clé pour la prospérité de nos économies francophones et nous saluons l'engagement de Mme Henkel envers ce Fonds ».

Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ et Vice-président et trésorier de l'Alliance des patronats francophones.

« Cette première mission a été une opportunité unique de tisser des liens concrets avec nos partenaires économiques au sein de la Francophonie. En travaillant ensemble, nous renforçons notre position sur la scène internationale et contribuons au développement mutuel de nos économies. Soutenir les femmes entrepreneures à travers le Fonds La Francophonie avec Elles représente un engagement concret en faveur de l'égalité des chances et du dynamisme économique au sein de nos communautés francophones ».

Danièle Henkel, Ambassadrice de la francophonie économique pour le CPQ

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

