MUNICH et MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - ALL IN, le plus grand événement d'intelligence artificielle (IA) et de technologies au Canada, a annoncé aujourd'hui que l'Allemagne a été désignée Pays à l'honneur de l'édition 2026, qui se tiendra les 16 et 17 septembre à Montréal. Cette désignation renforce le rôle de ALL IN comme plateforme où se concrétisent des partenariats internationaux et où se concluent des ententes commerciales.

L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique du Canada, et Karsten Wildberger, ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l'État de l'Allemagne, ont officialisé l'annonce à la suite de leur rencontre en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité 2026. Dans le cadre de sa participation à titre de Pays à l'honneur, l'Allemagne bénéficiera d'une présence de premier plan sur le site de l'événement grâce à un pavillon national dédié, qui mettra en valeur ses principales entreprises en IA et en technologies, ses PME et ses innovateurs industriels, afin de favoriser des collaborations durables avec l'écosystème canadien de l'innovation.

La quatrième édition de ALL IN réunira plus de 7 500 leaders d'affaires provenant de 40 pays, surpassant une fois de plus l'affluence de l'année dernière, et mettra de l'avant 260 conférenciers de renommée mondiale. Véritable carrefour mondial où convergent gens d'affaires, experts technologiques, décideurs publics et représentants du milieu académique pour façonner les discussions autour d'une économie canadienne propulsée par l'IA, ALL IN a déjà mis à l'honneur la France en 2024 et les Émirats arabes unis en 2025. Ces deux nominations ont généré des retombées concrètes, allant de la signature d'accords commerciaux à la mise en place de partenariats à long terme, renforçant la position du Canada en tant que partenaire de confiance et catalyseur de la collaboration internationale en matière d'IA.

L'IA occupe une place croissante dans la compétitivité économique et la sécurité nationale, redéfinissant l'économie mondiale. Dans ce contexte, le Canada et l'Allemagne réaffirment une conviction commune : les puissances intermédiaires doivent travailler ensemble et avec des partenaires internationaux de confiance afin de façonner une IA innovante, percutante, sécuritaire et responsable. En renforçant leur coopération bilatérale par l'entremise de ALL IN 2026, les deux pays manifestent leur intention de traduire leurs valeurs communes en collaborations d'affaires concrètes dans les domaines de la recherche, de l'industrie et des infrastructures. Avec 60 % des participants étant des adopteurs d'IA et 40 % des fournisseurs de solutions en IA, ALL IN offre un équilibre unique pour conclure des ententes et accélérer l'adoption de l'IA dans de multiples secteurs.

S'appuyer sur l'Alliance numérique Canada-Allemagne

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de l'Alliance numérique Canada-Allemagne, dévoilée lors de la réunion des ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7 à Montréal en décembre dernier. Elle reflète une ambition commune d'accélérer la coopération en matière d'IA, de souveraineté numérique, d'infrastructures numériques, de technologies quantiques, ainsi que les partenariats entre les start-ups, fournisseurs technologiques et entreprises établies.

L'Allemagne est l'un des principaux écosystèmes européens d'IA, alliant une forte capacité de recherche à l'innovation appliquée de pointe. Ses priorités nationales comprennent l'ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises allemandes, le renforcement de la compétitivité du pays à l'échelle mondiale et la consolidation de son avenir industriel. S'appuyant sur sa position forte dans l'industrie 4.0, la prochaine vague de transformation manufacturière, la stratégie allemande en IA vise à renforcer son leadership dans les applications physiques de l'IA en milieux industriels et à faire en sorte que les entreprises de toutes tailles, des startups et PME aux grandes entreprises, passent de l'adoption à la conception et à l'intégration de solutions d'IA au coeur de leurs processus d'affaires. Elle appuie également l'élaboration d'une réponse européenne aux modèles d'affaires et à la création de valeur fondés sur les données, en cohérence avec le modèle économique et social de l'Europe ainsi qu'avec ses valeurs.

Le rôle de l'Allemagne comme Pays à l'honneur à ALL IN 2026 marque une nouvelle étape dans la collaboration entre le Canada et l'Allemagne, réunissant à Montréal des entreprises des deux pays afin de bâtir des partenariats qui contribueront à façonner l'avenir des industries propulsées par l'IA.

Citations

« ALL IN sera une occasion exceptionnelle de mettre en valeur la force de l'Allemagne en intelligence artificielle et l'innovation de nos entreprises. Le rôle de l'Allemagne à titre de Pays à l'honneur constitue une nouvelle étape importante pour donner vie à l'Alliance numérique Canada-Allemagne. » -- Karsten Wildberger, ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l'État, Gouvernement de l'Allemagne

« ALL IN est un point de convergence mondial qui permet au Canada de consolider son leadership technologique mondial et d'accélérer ses collaborations internationales en matière d'IA. L'édition 2026 fournira à des entreprises du Canada et de l'Allemagne une plateforme privilégiée pour conjuguer leurs efforts et explorer de nouvelles avenues. Ce partenariat entre alliés met en évidence la détermination du gouvernement du Canada à soutenir des économies résilientes et innovatrices dans un contexte mondial changeant. » -- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Gouvernement du Canada

« La reconnaissance de l'Allemagne comme Pays à l'honneur lors de l'événement ALL IN 2026 marque un jalon clé de notre partenariat bilatéral et illustre sans équivoque l'engagement du gouvernement du Canada à faire progresser l'innovation mondiale en IA. En cette période d'incertitude, la concertation entre alliés de confiance comme le Canada et l'Allemagne devient essentielle pour garantir un développement responsable et sécuritaire de l'IA, pour le bien commun. » -- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Gouvernement du Canada

« ALL IN est conçu pour connecter les organisations qui transforment l'IA et les technologies de demain en retombées économiques concrètes. L'événement réunit décideurs, leaders industriels, visionnaires, bâtisseurs et investisseurs de l'ensemble de la chaîne de valeur technologique afin d'accélérer l'adoption et le déploiement à grande échelle de solutions concrètes au bénéfice de tous les secteurs. Accueillir l'Allemagne comme Pays à l'honneur, avec l'appui conjoint des deux ministres, souligne l'ambition internationale de ALL IN 2026 et confirme le rôle du Canada comme rassembleur de confiance pour des partenariats qui stimulent l'investissement, la commercialisation et les économies de demain. » -- Hélène Desmarais, fondatrice et coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI; cofondatrice et présidente du conseil d'administration, ALL IN

« Accueillir l'Allemagne comme Pays à l'honneur à ALL IN 2026 signifie la présence accrue d'entreprises, d'investisseurs et de décideurs allemands à Montréal, ainsi qu'un plus grand nombre d'activités de maillage stratégique pour connecter les bons partenaires d'affaires. Notre objectif est clair : davantage de rencontres qui se traduisent en projets pilotes, en partenariats et en ententes concrètes, et davantage d'IA déployée dans l'économie. Cela renforce surtout le rôle de ALL IN comme carrefour mondial où leaders d'affaires et de la technologie se rencontrent pour bâtir et passer à l'échelle. » -- Isabelle Turcotte, cofondatrice et cheffe de la direction, ALL IN

À propos de ALL IN (allinevent.ai)

ALL IN est le plus grand événement d'intelligence artificielle et de technologies au Canada, ainsi que la vitrine internationale du leadership technologique canadien. Une initiative de SCALE AI, la grappe d'intelligence artificielle du Canada, et soutenu par l'écosystème canadien de l'innovation, ALL IN rassemble les décideurs, bâtisseurs et visionnaires qui façonnent l'économie de demain.

