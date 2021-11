TORONTO, le 25 nov. 2021 /CNW/ - La 9e édition annuelle du Programme des musiciens émergents RBC de l'Allée des célébrités canadiennes ajoute aujourd'hui cinq nouveaux lauréats à sa classe de 2021. Un programme très recherché qui soutient les artistes musicaux canadiens en herbe, les candidatures de cette année placent la barre plus haut avec un éventail étonnant de soumissions qui couvrent le spectre de la diversité à travers le Canada, de chaque province et de deux territoires. Choisis par un comité de sélection composé d'experts de l'industrie musicale, les lauréats se partageront le prix et les avantages du programme d'une valeur de plus de 100 000 $.

Le lauréat du Grand Prix de cette année est l'auteur-compositeur-interprète montréalais Angel Baribeau, dont les messages et la représentation dans son premier EP, For Those I Love(d), continuent de résonner avec plus de 200 000 streams sur diverses plateformes.

Les lauréats de la 9e édition annuelle de l'Allée des célébrités canadiennes du programme des musiciens émergents RBC sont les suivants :

Gagnant du grand prix : Angel Baribeau de Mistissini, QC

Gagnants du deuxième prix : YASSiN et Sean Terrio de Oakville, ON

Finaliste (troisième prix) : Boogey the Beat de Winnipeg, MB

Finaliste (troisième prix) : GRAE de Toronto, ON

Finaliste (Troisième prix) : Madison Olds de Vancouver, BC

Note de la rédaction : Cliquez ICI pour télécharger les images et les biographies de tous les lauréats.

Originaire de la communauté crie de Mistissini, au Québec, Baribeau est un auteur-compositeur-interprète autochtone queer et non binaire dont le single "Love Is Up The River", tiré de son premier EP, a été écouté plus de 20 000 fois sur Spotify, tandis que "Wish We Were Older" s'est classé au premier rang du Indigenous Music Countdown et a été présenté à CBC North et APTN National News. Le vidéoclip officiel a également reçu le prix du meilleur vidéoclip au Indie Shorts Film Festival 2021 de Toronto. Plus récemment, Baribeau a reçu le Prix des jeunes auteurs-compositeurs canadiens 2021 présenté par la Fondation SOCAN.

En tant que gagnant du grand prix, Baribeau recevra un prix en espèces de 20 000 $, la possibilité de se produire sur la Promenade des célébrités canadiennes et un enregistrement en studio privé aux célèbres Metalworks Studios. Un prix en espèces de 6 000 $ est attribué aux artistes d'Oakville YASSIN et Sean Terrio pour le deuxième prix, et les trois finalistes recevront des prix en espèces de 4 000 $ chacun. Tous les gagnants bénéficieront d'un mentorat virtuel avec Sarah McLachlan, membre de l'Allée des célébrités canadiennes, et auront l'occasion de se produire au Festival du Voyageur et à Canadian Music Week, parmi d'autres prix.

Visitez EmergingMusician.ca pour le communiqué complet, y compris les détails des prix et les citations.

SOURCE L’Allée des célébrités canadiennes

Renseignements: Contacts médias : Adrienne Kakoullis, Rise PR, 416-450-6637 / [email protected]