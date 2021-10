L'Allée des célébrités canadiennes annonce les personnes intronisées et honorées pour 2021

Note aux médias : Cliquez ICI pour télécharger des ressources, y compris des vidéos de réaction des personnes intronisées et honorées cette année.

Pour consulter le communiqué complet, y compris les biographies des personnes intronisées et honorées, cliquez ICI.

TORONTO, le 6 oct. 2021 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes, le joyau de la nation qui célèbre l'excellence et les réalisations canadiennes, rendra hommage à dix nouveaux intronisés dans ses rangs prestigieux. Les Canadiens exceptionnels de cette année sont reconnus non seulement pour leurs réalisations et leurs succès distinctifs, mais aussi pour leur philanthropie, leur défense des droits et leur contribution au bien commun.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, l'Allée des célébrités canadiennes marque sa 200e intronisation. Fondé en 1998 par feu Peter Soumalias et ses partenaires Bill Ballard et Dusty Cohl, avec Dianne Schwalm et en partenariat avec Gary Slaight, l'Allée des célébrités canadiennes a commencé par un petit rassemblement pour dévoiler une étoile gravée sur les trottoirs du quartier des divertissements de Toronto et a depuis pris de l'ampleur pour devenir une série nationale de programmes et de célébrations qui s'étendent sur toute l'année et culminent par une diffusion nationale.

Représentant les cinq piliers de reconnaissance de l'organisation : Arts et divertissement ; Entrepreneuriat et philanthropie ; Humanitarisme ; Science, technologie et innovation ; Sports et athlétisme. Les personnes intronisées et honorées seront célébrées lors du gala annuel de remise des prix de l'Allée des célébrités canadiennes au Beanfield Centre de Toronto, le samedi 4 décembre 2021. Une émission spéciale sera diffusée à une date ultérieure sur CTV.

Les personnes intronisées sur l'Allée des célébrités canadiennes en 2021 :

Ajay Virmani (Entrepreneuriat et philanthropie) :

Pionnier entre la rue et le ciel.

Bret "The Hitman" Hart (Sports et athlétisme) :

Le courage et le cran d'un champion.

Bruce Cockburn (Arts et divertissements) :

La voix d'une génération.

Damian Warner (Sports et athlétisme) :

Le plus grand athlète de la planète.

Frederick Banting, Charles Best, John Macleod, James Collip (Science, technologie et innovation):

L'équipe qui a sauvé 300 millions de vies et qui continue de le faire.

Graham Greene (Arts et divertissements) :

L'un des acteurs les plus aimés et les plus emblématiques du Canada.

Jully Black (Arts et divertissements) :

La reine canadienne du R&B et de la soul et ambassadrice de l'émancipation des femmes.

Keanu Reeves (Arts et divertissements) :

Superstar mondiale et gentil monsieur d'Hollywood.

Lieutenant-général (retraité) L'honorable Roméo A. Dallaire (Humanitaire) :

Célèbre défenseur des droits de l'homme.

Salome Bey (Arts et divertissements - Légende) :

Première dame du blues au Canada.

Les honorés de l'Allée des célébrités canadiennes de 2021 :

Serena Ryder - Allan Slaight Music Impact Honour.

Laurent Duvernay-Tardif - Hommage à un héros national.

SOURCE L’Allée des célébrités canadiennes

Renseignements: Contacts médias : Adrienne Kakoullis, 416-450-6637, [email protected]; Tran Nguyen, 416-220-4285, [email protected]