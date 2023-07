LAVAL, QC, le 2 juill. 2023 /CNW/ - Environnement Canada ayant levé son avertissement de smog pour la région de Laval, la Société de transport de Laval (STL) met fin à son tarif spécial de 1 $ en vigueur depuis le 29 juin dernier. Par conséquent, dès demain le 3 juillet, le passage unitaire reviendra au tarif ordinaire de 3,75 $ sur l'ensemble de son réseau régulier (autobus et taxis collectifs).

La STL salue et remercie tous ceux et celles qui ont choisi de laisser leur voiture à la maison et d'opter pour le transport collectif, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air.

Lancée en 2008, l'alerte au smog de la STL est une initiative unique au Canada. Elle vise à promouvoir l'usage du transport collectif plutôt que la voiture lorsque la qualité de l'air se dégrade au point de passer sous les normes acceptables.

La STL surveille les alertes au smog d'Environnement Canada jusqu'à la fête du Travail. Si une nouvelle alerte au smog est lancée par Environnement Canada, la STL diffusera un message sur son site web, ses médias sociaux, ses outils d'information aux voyageurs et dans une infolettre à ses abonnés, en plus de communiquer l'information auprès des médias.

