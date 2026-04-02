OTTAWA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour bâtir une économie plus forte et plus résiliente. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Alberta s'efforcent de simplifier les évaluations environnementales et les évaluations d'impact des grands projets.

Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, et l'honorable Grant Hunter, ministre de l'Environnement et des Aires protégées, ont annoncé la signature l'Entente de collaboration entre l'Alberta et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d'impact.

Le Canada et l'Alberta mettront en œuvre un processus d'évaluation d'impact simplifié et souple qui minimise les dédoublements et permet de réaliser plus rapidement les grands projets, tout en renforçant les mesures de protection de l'environnement et en respectant les droits des peuples autochtones. S'appuyant sur le protocole d'entente (PE) Canada-Alberta de novembre 2025, cette entente de collaboration permettra aux deux gouvernements d'adopter le processus d'évaluation le plus efficace au cas par cas.

La nouvelle entente de collaboration créera les conditions nécessaires pour accélérer la construction d'infrastructures majeures. Ensemble, nous libérons et développons la production et le transport des ressources naturelles en Alberta afin de positionner le Canada comme une destination de choix pour les investissements.

Cette coopération souligne nos efforts visant à bâtir une économie plus forte, durable et prospère en Alberta et dans tout le pays. À ce moment charnière, la coopération fédérale-provinciale permet la mise en place d'approches pratiques axées sur les résultats qui offrent aux investisseurs une prévisibilité réglementaire favorisant la croissance et l'innovation, ainsi que de meilleures perspectives pour les travailleurs et les entreprises.

Citations

« Cette entente de collaboration avec l'Alberta nous permet de soutenir un développement qui renforce l'économie, crée des emplois de qualité et protège l'environnement. Par cette entente, nous nous assurons d'obtenir des résultats pour la population canadienne et de respecter les droits des peuples autochtones. »

-- L'honorable Julie Aviva Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

L'entente conclue aujourd'hui entre le Canada et l'Alberta est la sixième du genre, après celles conclues avec la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et une entente précédemment conclue sur les évaluations d'impact avec la Colombie-Britannique.

Cette entente est éclairée par les commentaires des groupes autochtones, du public, de l'industrie et des intervenants.

En novembre 2025, le Canada et l'Alberta ont signé un protocole d'entente qui renforce la collaboration fédérale-provinciale dans le secteur de l'énergie afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, de libérer tout le potentiel des ressources énergétiques de l'Alberta, de soutenir la diversification des exportations et de créer des centaines de milliers de nouveaux emplois bien rémunérés pour la population canadienne.

Le Canada et l'Alberta continuent de bien progresser sur tous les éléments du protocole d'entente. Ce travail se poursuivra au cours des prochaines semaines afin de s'assurer qu'il est mené comme il se doit. Les deux gouvernements s'attachent à aller de l'avant aussi rapidement que possible afin d'assurer une meilleure prévisibilité.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870, [email protected]