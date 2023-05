OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta ont annoncé la mise en place d'un programme coordonné de jumelage des dons avec la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir les efforts de secours dans les collectivités de l'Alberta touchées par les feux de forêt dévastateurs.

En raison de l'ampleur des feux de forêt en Alberta, un tel partenariat entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial s'impose. Ce partenariat témoigne de notre volonté commune d'aider les Albertains à traverser cette période difficile.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta verseront chacun une somme équivalente à chaque dollar donné au Fonds de secours : Incendies de 2023 en Alberta de la Croix-Rouge canadienne. Cela signifie que don de 1 dollar se traduira en un montant de 3 dollars pour soutenir les personnes touchées par les feux de forêt.

Les fonds donnés seront utilisés pour financer les opérations immédiates et continues de secours, et de rétablissement en réponse aux feux de forêt dévastateurs. Les fonds serviront à financer une série de services d'urgence que la Croix-Rouge canadienne peut fournir aux personnes dans le besoin. Les fonds donnés permettront à la Croix-Rouge canadienne de soutenir les organisations communautaires afin d'aider les personnes et les collectivités touchées à entamer le long processus de rétablissement en cas d'événements futurs. Les autres mesures de soutien comprennent une aide financière pour les besoins immédiats non satisfaits et d'autres services essentiels qui ne sont pas couverts par les programmes fédéraux ou provinciaux.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta tiennent à souligner le travail héroïque des premiers intervenants, des bénévoles, des organisations non gouvernementales et des gestionnaires de situations d'urgence de tous les niveaux de gouvernement et des collectivités autochtones dans le cadre des efforts d'intervention et de rétablissement déployés en Alberta.

Les personnes qui souhaitent verser un don au Fonds de secours : Incendies de 2023 en Alberta peuvent le faire en ligne à l'adresse www.croixrouge.ca ou en appelant le 1-800-418-1111.

Les informations les plus récentes sur les évacuations sont publiées sur alberta.ca/emergency (en anglais seulement), le site Web Alberta Emergency Alert ou en téléchargeant l'application mobile Alberta Emergency Alert, qui transmet immédiatement toutes les alertes aux abonnés. Les Albertains qui souhaitent obtenir des informations ou de l'aide peuvent appeler le 310-4455.

Toute personne ayant été évacuée en raison des feux de forêt est invitée à s'inscrire auprès de son centre d'accueil local ou sur emergencyregistration.alberta.ca (en anglais seulement).

L'Agence de gestion des urgences de l' Alberta dirige la coordination et la coopération de toutes les organisations impliquées dans les urgences et les catastrophes dans la province. Elle supervise également toutes les mesures de prévention, de préparation et d'intervention en cas d'urgence ou de catastrophe.





dirige la coordination et la coopération de toutes les organisations impliquées dans les urgences et les catastrophes dans la province. Elle supervise également toutes les mesures de prévention, de préparation et d'intervention en cas d'urgence ou de catastrophe. Le Centre des opérations du gouvernement fédéral appuie la préparation et dirige la coordination de l'intervention fédérale intégrée en cas d'événements tous risques d'intérêt national. Grâce à son personnel dans la région de l' Alberta , il coordonne les mesures prises par le gouvernement fédéral pour lutter contre les feux de forêt dans cette province.





, il coordonne les mesures prises par le gouvernement fédéral pour lutter contre les feux de forêt dans cette province. La Croix-Rouge canadienne fait partie du plus grand réseau humanitaire au monde et se tient prête à aider les personnes et les collectivités avant, pendant et après une catastrophe. La Croix-Rouge a participé aux opérations de secours et de rétablissement en réponse à des situations d'urgence au Canada , notamment les feux de forêt de 2017 et de 2018 en Colombie-Britannique, les feux de forêt de 2016 à Fort McMurray et la pandémie de COVID-19.

