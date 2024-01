Les véhicules gagnants seront dévoilés le jeudi 15 février 2024 au Salon international de l'auto du Canada

TORONTO, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Douze des meilleurs véhicules du Canada ont été déclarés finalistes des prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY) 2024, présentés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC).

Dans le cadre d'un nouveau format pour 2024, les prix se déclinent désormais en quatre catégories simplifiées:

Voiture canadienne de l'année

Véhicule utilitaire canadien de l'année

Voiture électrique canadienne de l'année

Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année

Les journalistes experts de l'AJAC à travers le Canada ont rempli plus de 600 bulletins de vote détaillés afin de couronner le « top 3 » de chaque catégorie.

Les trois finalistes pour le prix de la Voiture canadienne de l'année 2024 sont :

l'Acura Integra Type S;

la Honda Accord;

la Toyota Prius.

Les trois finalistes pour le prix du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2024 sont :

le Genesis GV70;

le Mazda CX-90;

le Toyota Grand Highlander.

Les trois finalistes pour le prix de la Voiture électrique canadienne de l'année 2024 sont :

la Genesis G80 Électrifié;

la Hyundai Ioniq 6;

la Toyota Prius Prime.

Les trois finalistes pour le prix du Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2024 sont :

le Genesis GV70 Électrifié;

le Hyundai Ioniq 5;

le Kia EV9.

Tous les véhicules de l'année-modèle 2024 sont admissibles aux prix CCOTY, y compris les véhicules nouvellement conçus, les modèles récemment rafraîchis et les modèles reconduits sans changement majeur par rapport à l'année précédente.

« L'annonce de ces 12 finalistes nous rapproche du dévoilement des prix de la Voiture canadienne de l'année 2024. Qu'un modèle remporte ou non le trophée suprême, le processus de vote de la Voiture canadienne de l'année garantit que chacun de ces véhicules finalistes se démarque dans sa catégorie », a déclaré le président de l'AJAC, Evan Williams.

« Tous membres de l'AJAC, nos 48 jurés figurent parmi les meilleurs journalistes automobiles du pays, de Halifax à Vancouver. Ils conduisent chaque véhicule pour lequel ils votent dans les mêmes conditions réelles qu'affrontent tous les jours les automobilistes du Canada. Notre programme de récompenses automobiles est le seul au pays qui présente cette exigence, et nous en sommes extrêmement fiers. Cela prouve aux conducteurs canadiens qu'ils peuvent avoir confiance en nos résultats et au programme de la Voiture canadienne de l'année », a poursuivi M. Williams.

Les gagnants seront dévoilés le jeudi 15 février 2024 au Salon International de l'automobile du Canada, à Toronto. Les résultats des votes des journalistes membres de l'AJAC sont vérifiés par le cabinet comptable international KPMG, et les lauréats restent confidentiels jusqu'au moment où les enveloppes sont ouvertes.

« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau les prix de la Voiture canadienne de l'année de l'AJAC, a déclaré Jason Campbell, directeur général du Salon International de l'auto du Canada. Nous sommes ravis que les catégories Voiture électrique canadienne de l'année et Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année s'ajoutent aux prix déjà établis de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année. Les quatre véhicules gagnants resteront au salon pour que le public puisse les admirer. Félicitations à tous les finalistes, et nous sommes impatients de connaître les résultats le jour de la conférence de presse.

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui s'intéressent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien, ainsi que d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation et l'ÉcoRandonnée.

À propos du Salon international de l'auto du Canada

Avec plus de 650 000 pieds carrés d'expositions, de présentations et d'attractions au Palais des congrès du Toronto métropolitain et une fréquentation annuelle de 350 000 personnes, le Salon International de l'auto du Canada n'est pas seulement la plus grande exposition automobile du Canada, c'est aussi le plus grand salon de consommation du pays - un chef de file en matière de style de vie, de technologie et de tout ce qui a trait à l'automobile. Il présente chaque année plus de 1 000 voitures, camions, VUS, voitures concept, voitures exotiques, voitures classiques, voitures musclées, véhicules entièrement électriques et véhicules autonomes.

À propos de KPMG

KPMG LLP, cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil (kpmg.ca) est une société à responsabilité limitée, établie en vertu des lois de l'Ontario, et le cabinet membre canadien de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels/employés dans plus de 40 emplacements au Canada, au service de clients des secteurs privé et public. KPMG est régulièrement reconnu comme un employeur de choix et l'un des meilleurs lieux de travail du pays. Les cabinets membres indépendants du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, une entité suisse. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme telle.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Renseignements: Pour en savoir plus : Stephen Elmer, président des prix de la Voiture canadienne de l'année, 647-523-6494, [email protected]; Evan Williams, président de l'AJAC, 902-401-1784, [email protected]; Cindy Hawryluk, directrice des opérations et des événements de l'AJAC, 905-978-7239, [email protected]