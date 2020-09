Un programme national servant à éduquer les consommateurs sur les bienfaits de rouler de manière écologique sur la santé, l'environnement et les finances, et ce, tout au long du mois de septembre.

MONTRÉAL et TORONTO et VANCOUVER, BC, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Le mois de septembre 2020, c'est le moisEco, une initiative écologique qui a été mise sur pied par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) afin de rendre visibles aux consommateurs les plus récents véhicules écoresponsables et les techniques de conduites écologiques.

Sur une période de cinq semaines, entre le 1er septembre et le 2 octobre, l'événement du moisEco suivra des journalistes automobiles chevronnés de partout au pays dans des aventures écoresponsables au volant de véhicule à faible empreinte écologique.

Les journalistes participants des quatre coins du Canada utiliseront l'hashtag #MoisEcoAJAC sur les réseaux sociaux afin de mettre en valeur les activités, les véhicules, les carburants et les bonnes pratiques permettant aux automobilistes de réduire leur empreinte carbone. Des défis seront même mis à leur disposition, leur permettant d'être compétitifs entre collègues tout au long de leurs aventures.

Ce programme vise à aider les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées quant aux véhicules qu'ils achètent et à les conscientiser au sujet des bonnes pratiques à adopter pour protéger l'environnement, tout en leur apportant des trucs astucieux permettant de réduire leurs dépenses en énergie. À une époque pandémique comme celle que nous vivons avec la crise de la COVID-19, réduire ses coûts de déplacement, tout améliorant son état de santé n'a jamais eu autant de valeur aux yeux des consommateurs canadiens.

Les journalistes auront également accès à une série d'événements virtuels mieux connus dans notre organisation par le terme Click-in Clinics. Ces séances d'information permettront aux journalistes de discuter avec des experts de l'industrie et d'en tirer des statistiques importantes quant à l'impact des véhicules verts sur la santé des Canadiens.

Le MoisEco est soutenu par Suncor, l'entreprise derrière Petro-Canada, qui a inauguré plus de 50 bornes de recharge à travers le pays. Grâce à ces emplacement qui s'étendent de la Nouvelle-Écosse jusqu'en Colombie-Britannique, les conducteurs de véhicules électriques pourront désormais voyager à travers le pays tout en ayant accès à un réseau de recharge rapide.

Également un partenaire du MoisEco, l'organisme Electrify Canada, dont les bornes de recharge rapides opèrent actuellement en Ontario, en Colombie-Britannique et bientôt au Québec, prévoit élargir son réseau dans d'autres provinces du pays d'ici la fin de l'année 2020.

Chez Electrify Canada, nous croyons que les véhicules zéro émission sont l'avenir du transport, et nous travaillons avec diligence pour étendre notre réseau de chargeurs ultra-rapides pour soutenir le mouvement de mobilité électrique, » dit Robert Barrosa, président-directeur général d'Electrify Canada. « Nous sommes fiers de soutenir le mois Éco pour attirer l'attention sur les nombreux avantages de la conduite électrique pour donner confiance à ceux qui font la transition vers les véhicules électriques. »

Cette initiative provient de notre événement annuel intitulé EcoRandonnée, qui s'est vu transformé en un programme entièrement différent en raison de la crise sanitaire. Ainsi, il sera possible de continuer la tradition tout en respectant les réglementations de la santé publique.

« Étant donné que la santé des Canadiens est au top des priorités de tout le monde par les temps qui courent, l'intérêt pour les véhicules écoresponsables et les bienfaits qu'ils apportent à notre santé et à l'environnement n'a jamais eu autant d'importance » - Micheal Bettencourt, Président du programme MoisEco.

À propos de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada est une association de journalistes, de rédacteurs, de photographes et de personnel corporatif dont les activités professionnelles se concentrent sur l'automobile et son industrie. La plupart de nos membres journalistes font l'essai de nouveaux véhicules et en font la critique sur une base régulière, et ce, pour différents types de médias à travers le pays.

Nous faisons profiter de notre expertise aux consommateurs de différentes façons pour qu'ils puissent bénéficier de l'expérience professionnelle de nos journalistes. Ceci est possible grâce au travail de nos membres, ainsi que nos programmes d'évaluation annuels, comme la Meilleure nouvelle voiture de l'année, le Meilleur véhicule utilitaire de l'année (CCOTY et CUVOTY), Les prix de l'innovation et les initiatives EcoRandonnée et MoisEco.

À Propos Suncor Énergy

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

À Propos Petro-Canada

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service et 300 établissements de vente en gros Petro-Pass à l'échelle du pays. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l'occasion d'accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d'être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 25 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à petro-canada.ca.

À PROPOS D'ELECTRIFY CANADA

Electrify Canada a été créée en mai 2018. L'objectif d'Electrify Canada est de promouvoir une plus grande adoption des véhicules à émissions nulles en offrant une infrastructure de charge transformatrice ultra-rapide pour véhicules électriques (VÉ) permettant aux Canadiens de bénéficier de la vitesse et de la fiabilité dont ils ont besoin pour migrer vers un véhicule électrique en toute confiance. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez electrify-canada.ca

