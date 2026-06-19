L'AION UT affiche en mai une croissance de 60 % en glissement mensuel et devient le VE chinois à hayon à la plus forte croissance

GUANGZHOU, Chine, 19 juin 2026 /CNW/ - La dynamique mondiale de l'AION UT s'est poursuivie en mai 2026, avec des ventes mensuelles atteignant 3 331 unités, soit une augmentation de 60 % en glissement mensuel, ce qui en fait le véhicule à hayon électrique de marque chinoise affichant la croissance la plus rapide dans son segment.

Depuis ses débuts mondiaux en 2025, l'AION UT a rapidement pris de l'expansion en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Océanie et en Europe. De la Thaïlande et de l'Indonésie à Singapour et à l'Uruguay, de l'Australie à Milan, son empreinte mondiale n'a cessé de croître en un peu plus d'un an, le modèle se classant systématiquement parmi les meilleurs vendeurs sur plusieurs marchés.

Ce succès repose sur une force exceptionnelle du produit. Conçu par le Milan Design Center de GAC, l'accessoire AION UT combine l'esthétique Digital Magic Cube à une élégante silhouette à toit profilé qui définit une nouvelle identité avant-gardiste. Son empattement de 2 750 mm, le meilleur de sa catégorie, offre un habitacle spacieux, tandis que la technologie Magazine Battery 2.0 maintient un bilan de sécurité impeccable « zéro combustion spontanée ». Avec sa recharge rapide en 24 minutes et sa fonctionnalité V2L, l'UT couvre tous les scénarios d'utilisation, des déplacements urbains aux aventures en plein air. Ces capacités complètes lui ont valu de prestigieuses distinctions, notamment le « The Most Valuable EV Award » au Salon international de l'automobile de Bangkok, le « Best Compact Electric Vehicle Award » au Mexique et le « BEST SUBCOMPACT HATCHBACK 5 Dr.EV » au CAR OF THE YEAR 2026 en Thaïlande, ainsi que les éloges des médias et des clients mondiaux.

Au-delà de l'excellence des produits, l'AION UT a fait sa marque grâce à des collaborations intersectorielles dans le domaine du sport et du divertissement. En partenariat avec la star du football Luis Suárez et le chanteur hongkongais Vic Teo, entre autres, l'UT a approfondi ses liens avec les jeunes utilisateurs, renforçant son positionnement en tant que pionnier mondial et consolidant sa réputation de « meilleure vente chinoise à l'international ».

L'ascension rapide de l'AION UT revêt un poids stratégique important, reflétant le déploiement accéléré de la stratégie « One GAC 2.0 » de GAC. De l'exportation de produits à la mondialisation complète de l'écosystème, l'UT propulse les nouveaux véhicules énergétiques chinois de grande qualité sur la scène mondiale. Alors que GAC s'approche du jalon majeur de son 30 millionième véhicules, l'AION UT - en tant que modèle à la croissance la plus rapide - ajoute un nouveau chapitre convaincant au parcours de mondialisation de GAC.

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SOURCE GAC

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