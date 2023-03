L'AIEQ SE RÉJOUIT QUE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC MISE DAVANTAGE SUR L'ÉNERGIE ÉOLIENNE

Lancement d'un appel d'offres pour le bloc de 1 500 MW d'énergie éolienne par

Hydro-Québec

La production d'énergie éolienne quadruplée au cours des 15 prochaines années

MONTRÉAL, le 17 mars 2023 /CNW/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) salue l'annonce du gouvernement du Québec selon laquelle il lancera sous peu, via Hydro-Québec, un appel d'offres pour un bloc de 1 500 mégawatts d'énergie éolienne, qui sera mis en service entre 2027 et 2029. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, a effectué cette annonce en fin de journée hier à la tribune de l'AIEQ, dans le cadre du Forum sur la numérisation de l'industrie électrique, où plus de 200 personnes étaient présentes.

Sur la photo (de gauche à droite) : Frédérick Morency, président du conseil de l’AIEQ, Jean Habel, directeur, Québec et Canada atlantique à l’Association canadienne de l’énergie renouvelable, Gabriel Durany, PDG de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER), Marie Lapointe, PDG de l’Association de l’industrie électrique (AIEQ) et Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional. (Groupe CNW/Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ))

« Cette initiative s'avère une excellente nouvelle, puisqu'elle génèrera des retombées économiques qui auront un impact considérable dans les régions visées, et ce, dans le respect des communautés autochtones. Nous nous réjouissons également que ces appels d'offres aient pour objectif de maximiser le contenu québécois, à hauteur d'environ 60 %, ce qui contribuera à renforcer notre chaîne d'approvisionnement. », a expliqué Marie Lapointe, PDG de l'AIEQ.

L'AIEQ applaudit également l'ambition du gouvernement du Québec de quadrupler la production d'énergie éolienne au cours des 15 prochaines années. Rappelons que le ministre Fitzgibbon a insisté sur l'importance de soutenir l'industrie éolienne en lançant des appels d'offres récurrents, réguliers et prévisibles afin que les équipementiers se préparent adéquatement. Le ministre a également souligné l'importance de soutenir les filières solaires, de l'hydrogène vert, de la bioénergie, du gaz naturel renouvelable ainsi que des batteries.

« L'industrie électrique du Québec est prête à relever le défi d'accroitre massivement la production d'énergie renouvelable au cours des 15 prochaines années. C'est avec plaisir que l'AIEQ et ses membres collaboreront avec le gouvernement du Québec pour que sa stratégie se concrétise efficacement », a conclu Marie Lapointe.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

L'AIEQ favorise le rayonnement, au Québec et à l'international, des entreprises œuvrant en énergie au Québec. Elle contribue au développement des connaissances en infrastructures de production d'énergies renouvelables à faibles émissions de GES, en transport et distribution d'énergie électrique, de même qu'en gestion efficace de l'énergie, et ce, dans le respect des collectivités.

SOURCE Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

