L'AIEQ se réjouit du lancement de la marque Hilo d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) se réjouit de la plus récente initiative d'Hydro-Québec visant à lancer la marque Hilo. Celle-ci consiste à offrir des produits et services personnalisés aux clients de la société d'État pour gérer leur consommation d'électricité plus intelligemment et plus efficacement.

« Hilo est une initiative importante pour l'industrie électrique du Québec, laquelle s'inscrit parfaitement dans les efforts pour assurer la transition énergétique du Québec. La gestion efficace de l'énergie est un domaine en pleine transformation, notamment grâce à la numérisation des infrastructures de distribution. Cette nouvelle est annonciatrice de nombreuses innovations et collaborations à venir entre les chercheurs de l'IREQ et l'industrie », a déclaré M. Denis Tremblay, président-directeur général de l'AIEQ.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

Par ses nombreuses initiatives, l'AIEQ favorise un climat d'affaires propice à la transition énergétique et à la croissance de l'écosystème de l'industrie électrique du Québec. Elle fait valoir auprès des grands décideurs l'importance de notre secteur économique et la nécessité de poursuivre les investissements et l'innovation dans les infrastructures électriques dans le monde.

