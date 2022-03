L'AIEQ se réjouit de l'annonce du plan stratégique 2022-2026 d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) se réjouit de l'annonce du plan stratégique 2022-2026 d'Hydro-Québec. Ce plan ambitieux, qui a fait l'objet d'une consultation très large de tous les intervenants socioéconomiques concernés, annonce une ère nouvelle très prometteuse pour l'industrie électrique du Québec. L'AIEQ reconnait que ce plan propose une utilisation efficiente de l'énergie, tout en préconisant le développement des ressources renouvelables - 100 térawattheures d'électricité de plus d'ici 2050 - et des infrastructures électriques du Québec, pour assurer une disponibilité d'électricité en phase avec les impératifs de la transition énergétique.

« Les grandes orientations du plan stratégique 2022-2026 d'Hydro-Québec trouvent toutes un écho favorable au sein de l'écosystème d'entreprises de classe mondiale représenté par l'AIEQ. L'industrie électrique du Québec pourra certainement contribuer au succès de ce plan qui répond bien aux défis de décarbonation de l'économie du Québec. Les investissements importants annoncés par ce plan pour mieux utiliser notre énergie et en accroitre la disponibilité pourront contribuer à la création d'une richesse collective et à des retombées économiques, dont toutes les régions du Québec seront bénéficiaires », mentionne M. Denis Tremblay, président-directeur général de l'AIEQ.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

Par ses nombreuses initiatives, l'AIEQ favorise un climat d'affaires propice à la transition énergétique et à la croissance de l'écosystème de l'industrie électrique du Québec. Elle fait valoir auprès des grands décideurs l'importance de notre secteur économique et la nécessité de poursuivre les investissements et l'innovation dans les infrastructures électriques dans le monde.

SOURCE Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

Renseignements: et demandes des médias : Virginie Duval, Directrice des communications, AIEQ --514 281-0615, poste 124, [email protected]